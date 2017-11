Čović povodom Dana OS BiH: Mladi vojnici da se okrenu budućnosti

SARAJEVO - U kasarni "Rajlovac" u Sarajevu svečanim postrojavanjem jedinica Oružanih snaga BiH obilježen je 1. decembar - Dan Oružanih snaga BiH.

Ovoj svečanosti prisustvovovali su najviši predstavnici bh. vlasti, međunarodni zvaničnici i članovi diplomatskog i vojnodiplomatskog kora te druge zvanice, među kojima i Dragan Čović, predsjedavajući Predsjedništva BiH, i Bakir Izetbegović, član Predsjedništva.

Nakon postrojavanja jedinica Oružanih snaga BiH, Čović je istakao da Dan OS BiH treba biti motivacija da se na istom tragu razvijaju i druge institucije u BiH.

"Naša tri desetljeća obilovala su bezbrojnim iskušenjima. Budite ponosni na kulturu i tradiciju naroda koji predstavljate. Odgovorite svim zadacima koji su pred vama. Danas je realnost naš put kako aktivirati realizacijski plan i mapu u BiH. Iskreno se nadam da ćemo to uspjeti, on će biti osnova koja će nam omogućiti da i vi s ponosom nosite uniforme. Vjerujem da ćemo iduće godine to imati, danas smo još daleko od toga", konstatovao je Čović.

Dodao je da BiH prolazi kroz mnoga iskušenja.

"Danas se nalazi pred vratima EU, u vremenu kada na našu prošlost gledamo različito. Našu prošlost neće pisati niko vani, već mi u BiH, zbog toga moramo biti rasterećeni od prošlosti i vi mladi vojnici se okrenite budućnosti", konstatovao je Čović.

Anto Jeleč, načelnik Zajedničkog štaba OS BiH, pozdravio je prisutne zvanice i domaćine te istakao kako je ponosan na postojanje OS BiH i rezultate koje su postigli u prethodnom periodu svojim profesionalnim i predanim radom.

"Svim pripadnicima čestitam ovaj dan. Kvalitetnim i predanim radom ostvarili smo rezultate i izborili se s izazovima na koje smo ponosni. Dali smo svoj doprinos ostvarenju evropskog puta BiH. Na globalnoj mapi prepoznati smo kao pouzdan partner", istakao je Jeleč.

OS BiH osnovane su 2005. godine kao profesionalna, vojna sila koju kontroliše i organizuje BiH. Čine ih pripadnici tri konstitutivna naroda koji rade na osiguranju suvereniteta, teritorijalnog integriteta, političke nezavisnosti i međunarodnog subjektiviteta BiH radi unapređenja ciljeva vanjske politike i zaštite građana BiH. OS BiH učestvuju u civilno-vojnoj saradnji, u mirovnim misijama, organizuju protivminske akcije i deminiranje, rade na rješavanju viškova naoružanja, municije i eksplozivnih sredstava.