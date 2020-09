Čović sa Izetbegovićem 16. septembra

SARAJEVO - Lider HDZ-a BiH Dragan Čović najavio je da će se 16. septembra sastati sa predsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem, sa kojim će nastojati da definiše okvir za saradnju, te istakao da je optimista da će doći i do dogovora o izmjenama Izbornog zakona.

Čović je podsjetio da, prema dijelu sporazuma o Mostaru od 17. septembra, ova stranka ima obavezu da sa SDA počne pregovore i da ih završi do 17. decembra.

"A, onda, u parlamentarnu proceduru da uključimo sve druge stranke, u godini koja prethodi godini opštih izbora", rekao je Čović za "Dnevni avaz".

Čović je istakao da je koalicioni kapacitet izgubljen već duže vrijeme, godinu ili više, te da SDA pokušava na razne načine da popunjava mjesta koja formalno pripadaju hrvatskom narodu.

"Recimo, Centralna izborna komisija (CIK), kaže se da će tamo biti dva Hrvata, a onda SDA, preko Predstavničkog doma i većine glasova, popuni ta dva hrvatska mjesta. Naravno da smo vrlo jasno stavili do znanja da to dalje neće ići", rekao je lider HDZ-a.

On je napomenuo da se na sličan način može govoriti i o drugim funkcijama na nivou BiH koje su nacionalno prepoznate.

"Logično je da se partneri međusobno dogovaraju. Ali, recimo, za CIK smo saznali na samoj sjednici Doma. To je nedopustivo. Na sličan način možemo govoriti o direktoru federalne policije, o Komisiji za vrijednosne papire", naveo je Čović.

Prema njegovim riječima, to pitanje će ponovo otvoriti kako bi vidio da li ima dovoljno volje s jedne i druge strane da se napravi zajednički iskorak.

"Ovih dana, razgovarao sam i sa Fahrudinom Radončićem i Miloradom Dodikom. Željeli smo da napravimo jedan plan šta uraditi u ova dva-tri mjeseca. Sastanak 16. septembra će puno stvari definisati u toj našoj agendi kada je u pitanju relacija SDA-HDZ", rekao je Čović.

On je ocijenio katastrofalnim da su u posljednjoj godini na nivou BiH izvršena dva-tri imenovanja, a da najmanje tridesetak imenovanja stoji zbog izostanka dogovora.

"Moramo sjesti i reći da je došlo vrijeme za to. To su Uprava za indirektno oporezivanje, mnoge agencije, direkcije. Spremni smo oko svega da pregovaramo, naravno po načelima koje smo do sada imali", rekao je Čović.

Kada je riječ o imenovanju nove vlade Federacije BiH, Čović je rekao da, ako se postigne dogovor oko modela Izbornog zakona i rješavanja problema u vezi sa drugim pitanjima, nema nijednog razloga da i to ne bude sastavni dio agende.