Čović sa Izetbegovićem: Ideja da sve bude završeno do kraja aprila ili juna

MOSTAR - Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović izjavio je danas da je sa predsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem razgovarao o izmjenama Izbornog zakona BiH i da vjeruje da će iduće sedmice biti sastanak sa predstavnicima međunarodnih institucija, te da će ubrzano krenuti razgovari i o izbornom zakonodavstvu i reformskim procesima.

"Ideja je da sve to bude završeno do kraja aprila ili juna. Ako to uspijemo, onda se možemo nadati i kandidatskom statusu", rekao je Čović nakon sastanka.

On je naveo da je primarna tema stvoriti ekonomski i socijalni ambijent i obezbijediti da se nikada više ne ponove izbori kakvi su bili prošle godine, koje je "sprovela nelegitimna Centralna izborna komisija, bez kriterijuma i procedura".

"Mi smo prošle godine imali podijeljene izbore mimo svih pravila, zatim narušavanje osnovne vrijednosti izbora na nabrutalniji način, a na sve to se CIK BiH oglušio. To je sve radio CIK, kojim se upravlja iz jedne kancelarije. Zbog toga smo imali slučaj Uskoplja gdje je glasanje prekinuto kada je neko osjetio da će Hrvat biti načelnik, zbog toga imamo situacije kakve imamo u Travniku, Doboju, Srebrenici, Mostaru", rekao je Čović.

Čović je naveo da predsjednici stranaka nisu razgovarali o izboru gradonačelnika Mostara i izrazio nadu da će danas biti izabrano i rukovodstvo Gradskog vijeća i gradonačelnik.

"To bi bilo na tragu naših dogovora, ali često se nešto ispregovara, a drugačije bude u praksi", rekao je Čović.

On je naglasio da se ne smije dozvoliti da se ti ljudi uključuju u naredni izborni proces, a da bi se to spriječilo potrebno je donošenje novog izbornog zakona.

"Ni na koji način više ne želimo konzumirati odluke nelegalnih tijela, pogotovo ne CIK-a BiH, ne želimo se uključivati u aktivnosti koje oni sprovode. Ne uvažavamo CIK niti ćemo ga uvažavati", naglasio je Čović.

Izetbegović je naveo da će se o izmjenama izbornog zakonodavstav razgovarati kada se naprave pomaci u formiranju Vlade Federacije BiH.

"Krajnje je vrijeme da napravimo pomake. Ne možemo pričati o izmjenama zakona, a ne poštovati zakone i Ustav. To prije svega znači popunjavanje Ustavnog suda, formirati federalni nivo vlasti", rekao je Izetbegović uoči sastanka.

On je istakao da je zainteresovan za razgovore o ubrzanju evropskog puta.

"Ne kanim razgovarati o uspostavljanju vlasti u Mostaru. Što kažu o Mostaru, u Mostaru, to treba da rade Mostarci. Evropski put je u zastoju i treba razgovarati i iskoristiti novu šansu i energiju i sustizati ono što smo propustili", naglasio je Izetbegović.

Čović se nakon Izetbegovića sastao sa šefom Delegacije EU u BiH Johanom Satlerom.