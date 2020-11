Čović zadovoljan rezultatima: Prepoznalo se zalaganje HDZ-a

MOSTAR - Lider Hrvatske demokratske zajednice BiH (HDZ BiH) Dragan Čović komentarisao je rezultate lokalnih izbora u BiH te istakao da HDZ može biti jako zadovoljan izbornim rezultatima.

Čović je dalje kazao da je uvjeren da će imati 20 načelnika i gradonačelnika te više od 300 odbornika te da to predstavlja rezultat koji zaslužuje posebnu pažnju u odnosu na izbore prije četiri godine.

"Mislim da smo u svim sredinama gdje smo se kandidirali pokazali dobar rezultat, što znači da su načelnici, gradonačelnici i vijećnici u ove četiri godine radili dobar posao. Iako nije bilo klasične izborne kampanje, poslali su snažnu poruku i to je ono što ćemo i ubuduće raditi. To znači da izbori traju sve četiri godine mandata i već danas treba početi raditi i za novi ciklus pa ćemo s optimizmom moći očekivati rezultate i tih narednih izbora", rekao je lider HDZ-a BiH.

Kako je dodao, HDZ BiH je na svim prostorima BiH uravnotežio svoj izborni rezultat od Posavine, Srednje Bosne, Republike Srpske pa sve do Hercegovine.

"U nekim sredinama imate blagi uspon ili pad što je prirodno i normalno, ali u osnovi moramo naznačiti svoje zadovoljstvo onim što smo radili protekle četiri godine, načinom kako to iskomuniciramo do vas i to ne samo s našim glasačima već cijelom javnosti. Još jednom čestitka svima onima koji su izabrani. Sutra bi trebali znati tačne rasporede i izbore vijećnika, ali manje-više rezultat se već osjeća. Hvala svima koji su prepoznali zalaganje HDZ BiH i hrvatskog naroda u BiH", naglasio je Čović.

Čović je na pitanje novinara prokomentarisao i trenutno stanje lokalnih izbora kada je riječ o "padu" većih stranaka i samom revoltu koji je nastupio u BiH nasuprot vodstvu opozicije. Upitan je plaši li se šta će biti u Mostaru na izborima koji se održavaju nakon 12 godina?

"U pojedinim sredinama već nekoliko ciklusa su isti ljudi i naravno da dođe do zasićeni, ali ima i toga da opozicija jednostavno u nekom trenutku na određenom lokalitetu preuzme vodstvo. Na bilo koji način ne možemo porediti Sarajevo, Banju Luku ili Mostar. Kada gledate Banju Luku i nacionalnost glasačko tijelo su predstavnici srpskog naroda u cjelini i koja politička opcija tu pobjeđuje sa pozicije neke analitike i ne mora biti presudno za politiku koja će se voditi. U Sarajevu na isti način, tu je oko 99 posto Bošnjaka, ali je riječ i o multikulturalnoj zajednici. Mora se voditi računa o Mostaru, ali mislim da HDZ BiH i Hrvatski narodni sabor se može s ponosom baviti narednih 35 dana aktivnostima u pripremi izbora za grad Mostar i očekivati kvalitetan rezultat", naveo je Čović, prenosi Klix.ba.

Kako je na kraju kazao, još će se dva dana praviti analize rezultata lokalnih izbora u BiH, a onda se HDZ BiH posvećuje lokalnim izborima u Mostaru koji su 20. novembra.