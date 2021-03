Čoviću i Nešiću se odbija 10 odsto od plate

Komisija za odlučivanje o sukobu interesa danas je donijela nekoliko odluka, između ostalog i dvije odluke u predmetu Dragan Čović i dvije odluke u predmetu Nenad Nešić.

Predsjednica Komisije Mira Pekić je nakon sjednice izjavila novinarima da je u predmetu Dragan Čović, on u periodu od 2014. do 2018. godine, odnosno u jednoj godini, 2017. godine, imao finansiranje iz budžeta kao ovlašteno lice Hrvatskog narodnog sabora i to u iznosu većem od 10.000 KM. Konkretno, bilo je finansiranje veće za 6.750 KM, odnosno 16.750 KM.

Time su počinjene zabranjene aktivnosti iz člana 11. Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH.

Za tu povredu Komisija je danas izrekla sankciju, u skladu sa Zakonom, da se izvrši obustava dijela mjesečne neto plaće u iznosu od 10 odsto koju Dragan Čović ostvaruje kao delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, u trajanju od jednog mjeseca.

Pekić je navela da je to sankcija koja je danas izrečena, podsjećajući da to djelo za koje je utvrđen sukob interesa datira iz 2017. godine, te da ga je i Komisija u prošlom sazivu stavljala na dnevni red.

Dodala je da je ova odluka donesena jednoglasno i da su se članovi komisije dogovorili da uglavnom donose, ako je moguće, jednoglasne odluke.

"Zakon predviđa od 10 do 50 posto plaće i najviše 12 mjeseci je period za koji se može vršiti obustava plaće. Komisija je cijenila da je ovo djelo učinjeno u jednoj godini, da se nije ponovilo, da je 2017. godine za 6.750 KM pređen iznos dozvoljenog finansiranja nevladinih udruženja", pojasnila je Pekić.

Komisija je takođe donijela odluku i u predmetu Nenad Nešić zbog sukoba interesa. Nešić je u periodu od 6. novembra 2018. do 14. oktobra 2020. obavljao i funkciju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća "Putevi RS" i bio je poslanik u Predstavničkom domu PS BiH, čime je počinio zabranjene aktivnosti iz Zakona o sukobu interesa u institucijama BiH.

Pekić kaže da je za to djelo Komisija jednoglasno donijela odluku da se izrekne kazna obustave 10 odsto mjesečnih primanja u trajanju od šest mjeseci.

"S obzirom na to da je Nešić bio dvije godine u toj duploj funkciji išli smo na to da se takva odluka izrekne", navela je Pekić.

Dodala je da su donijeli odluke u predmetu Vojin Mitrović, Damir Šišić, Sead Jusić, da se pokrene postupak odlučivanja o sukobu interesa.

Usvojen je izvještaj o radu Komisije za 2020. godinu, kao i Plan provjera za 2021. godinu.