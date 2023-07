Crna Gora i BiH razmatraju kontrolu na graničnim prelazima samo prilikom ulaska u zemlju

SARAJEVO - Ministar sigurnosti BiH Nenad Nešić je danas u Sarajevu ugostio Filipa Adžića, ministra unutrašnjih poslova Crne Gore. Po okončanom sastanku, Nešić i Adžić održali su konferenciju za medije na kojoj su govorili o tome šta su bile teme sastanka, kao i tome šta je na bilateralnom sastanku dogovoreno.

Nešić je, na početku pres konferencije, kazao kako se Adžić i on nalaze na čelu ministarstava koja nose veliku odgovornost - kako na nivou države, tako i na nivou regije.

Istakao je Nešić i to da je Crna Gora za veliki broj bh. građana bratska zemlja i država kojoj se svi vraćaju. Kazao je, potom, da su teme sastanka bile migracije, trgovina ljudima, kriminal te granični prelazi.

"Crna Gora je potpisala sporazum sa FRONTEX-om i sigurno imaju dosta toga da nam kažu. Naše zemlje predstavljaju zemlje koje koriste kriminalci kada bježe, moramo poboljšati saradnju u tom smislu i to spriječiti. Potpisao sam danas pismo kojim potvrđujem spremnost naših alata kod sprječavanja trgovine ljudima. Smatram da je naše zajedničko ishodište da budemo ponovo bez granice i dio EU. U proceduri smo za potpisivanje sporazuma koji se će olakšati građanima koji žive na pograničnim dijelovima. Pogranične propusnice za državljane BiH koji žive na pograničnim krajevima. Dobio sam uvjerenje od Adžića da ćemo taj problem riješiti", kazao je Nešić.

Dodaje:

"Zatim, razgovarali smo o tome da se na graničnim prelazima putnici kontrolišu samo na ulasku u zemlju. Smatramo da bi to poboljšalo putovanje. Koliko sam razumio Adžića imamo razumijevanje, a on će u sklopu Vlade Crne Gore razmotriti to pitanje", poručuje Nešić.

Za kraj, dodao je da su BiH najbitniji odnosi u regionu, a Crna Gora nam je "drag i blizak prijatelj".

Nakon Nešića, govorio je i Adžić koji kaže da su odnosi ove dvije zemlje dobri, ali uvijek ima prostora za poboljšanjem, prenosi "Klix".

"Odnosi na izuzetnom nivou iako postoji prostor da se odnosi poboljšavaju. Nešić je pomenuo ključne stvari i složili smo se da moramo više djelovati kao tim u onim oblastima koji podrazumijevaju rješavanje zajedničkim problema - jedan od tih je pitanje graničnih prijelaza", kazao je crnogorski ministar.