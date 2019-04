Crnadak: Nema priznanja Kosova niti odluke o MAP-u

SARAJEVO - Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak uvjeren je da Savjet ministara Bosne i Hercegovine, u aktuelnom sazivu, neće priznati nezavisnost Kosova niti odlučivati o Akcionom planu za članstvo u NATO-u (MAP).

"O priznanju Kosova nismo htjeli ni da pričamo u protekle četiri godine i dok sam ja u Savjetu ministara BiH, Kosovo neće biti priznato od Savjeta ministara BiH, jer je to pozicija i druge dvojice ministara koji dolaze iz RS. Taj stav će biti zadržan i u narednom periodu, rekao je Crnadak.

Neće se mijenjati, kako je dodao, dosadašnji njihov stav ni po pitanju MAP-a.

"Iako postoji odluka Predsjedništva BiH iz 2009. godine, koja je usvojena jednoglasno, zbog opšte atmosfere koja postoji u javnosti, stav nas koji predstavljamo RS u Savjetu ministara BiH je jasan i neće se promijeniti bez obzira na to šta je bilo ko govorio juče na sastanku u Berlinu. A taj stav je da će odluku o aktivaciji MAP-u ili njegovom stavljanju po strani donijeti novi Savjet ministara, odnosno to će biti odluka onih političkih struktura koje će činiti novi saziv Savjeta ministara, kada se on formira. Tu neće biti nikakvih promjena u stavu sadašnjeg Savjeta ministara BiH", naveo je Crnadak, dodajući da nije upoznat s kompletnim sadržajem izlaganja predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH Denisa Zvizdića juče u Berlinu.

Istakao je da je taj sastanak, odnosno zajednički njemačko-francuski angažman, izuzetno dobra stvar i ohrabrujući signal za cijeli region.

"Nadam se da će u narednom periodu donijeti intenzivniji pristup rješavanju odnosa između Beograda i Prištine te da će i BiH dati dodatni evropski podstrek", rekao je Crnadak.

Međutim, dodao je da su dvije stvari za njega razočaravajuće. Prva, jer se nije zauzeo odlučniji i čvršći stav prema Prištini, u vezi s potrebom da što prije ukine svoje takse od 100 odsto na proizvode iz BiH i Srbije, budući da ta mjera, kako je naveo, već šest mjeseci unosi haos u odnose u cijelom regionu.

Kao drugu razočaravajuću stvar Crnadak je naveo to što jedna od tema nije bio izvještaj OSCE-a o izborima u oktobru 2018. godine, koji je, kaže, nedvosmisleno ukazao "na prijetnje i ucjene prema biračima, zloupotrebu RTV javnih servisa i generalno pokazao da su izbori u BiH bili poluregularni“.

"Ta dva pitanja su, prema mom mišljenju, trebala dobiti veću pažnju", rekao je ministar spoljnih poslova BiH.