Crnadak: Novi saziv Savjeta ministara do Nove godine

Novi Savjet ministara bi mogao biti formiran oko Nove godine, rekao je Igor Crnadak, ministar spoljnih poslova BiH.

On je pojasnio da sve zavisi od brzine procedura, ali da je za očekivati da se do kraja godine završi taj postupak, ako ne dođe do nekih nenadanih izmjena.

On je istakao da PDP pozdravlja što je "nakon 13 mjeseci mrcvarenja" konačno došlo do dogovora oko vlasti na nivou BiH.