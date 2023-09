Crnadak: Prijedlog zakona o nepokretnoj imovini nema 600 strana, nego šest rečenica

BANJALUKA – Iako je Prijedlog zakona o nepokretnoj imovini povučen sa dnevnog reda Pete redovne sjednice NS RS koja je trenutno u toku, šef Kluba poslanika PDP-a Igor Crnadak pitao je predstavnike Vlade Republike Srpske da konačno pojasne javnosti zbog čega je donesena takva odluka, jer se, kako je rekao radi o trenutno najaktuelnijoj i najbitnijoj temi u Srpskoj.

"Svi smo rekli da ne damo naše rijeke, naše šume, našu imovinu. Čak je rečeno da je zakon treba donijeti po hitnom postupku, jer bi u suprotnom bilo onemogućeno funkcionisanje javne vlasti i svega ostalog. Danima se o tome priča", rekao je Crnadak.

Međutim, kao i juče, dobio je odgovor da je zakon vraćen na doradu.

"Vlada je povukla zbog dodatnih konsultacija sa stručne strane", rekao je potpredsjednik Vlade RS Alen Šeranića

Crnadak nije bio zadovoljan odgovor, te je dodao da je ovo poniženje NS RS.

"Ovo nije knjiga od 600 strana, već zakon od šest rečenica. S kim pregovarate, s kim se dogovarate, ovo je poniženje Narodne skupštine RS i čitave RS. Otkud vam je palo na pamet da ovaj zakon povučete dan prije Skupštine, je li ovo vaša lična prćija pa da se tako ponašate. Zašto bar ne kažete s čim to ima veze, čime to trgujete. Izlažete Republiku Srpsku problemima na ovaj način", naveo je on.