Crnadak: SAD ostaju jedan od najvažnijih međunarodnih partnera BiH

Sarajevo - Ministar inostranih poslova BiH Igor Crnadak izjavio je da SAD ostaju jedan od najvažnijih međunarodnih partnera BiH.

Crnadak, koji boravi u Vašingtonu, ocijenio je uspješnom Prvu konferenciju o vjerskim slobodama na nivou ministara inostranih poslova, koja je održana u Stejt departmentu pod predsjedavanjem američkog državnog sekretara Majkom Pompeom sa kojim se susreo.



On je istakao da je važan dio njegove posjete i učešće na svečanostima kojima se obilježava stota godišnjica od proglasa predsjednika SAD Vudrova Vilsona, kojim je odao počast srpskim žrtvama u Prvom svjetskom ratu.



Tokom gostovanja u centralnoj dnevnoj informativnoj emisiji "Glas Amerike", Crnadak je za problem migranata rekao da rješenje ne može imati nijedna država samostalno.



On je naglasio da je za BiH važno da sve institucije na svim nivoima vlasti rade zajedno i da se ovo pitanje može riješiti isključivo zajednički, bez dnevnopolitičkog zloupotrebljavanja.



Crnadak je rekao da se čini da bi pojedini političari u BiH najviše voljeli da u jednom danu uđe 200.000 migranata i da do oktobarskih izbora to bude jedina tema, umjesto brojnih pitanja koja svakodnevno opterećuju život običnog čovjeka, te da predizborno manipulisanje pitanjem migranata otežava njegovo rješavanje, saopšteno je iz Ministarstva inostranih poslova BiH.



Crnadak večeras završava posjetu Vašingtonu, učešćem na završnom događaju u okviru obilježavanja stote godišnjice od Vilsonovog proglasa, kojim je odata počast srpskim žrtvama u Prvom svjetskom ratu.