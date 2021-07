Crnadak: Svako ko ne potpiše Dodikovu peticiju uradiće veliku stvar za RS

BANJLUKA - Potpredsjednik PDP i narodni poslanik Igor Crnadak, kaže da je odluka odflazećeg visokog predstavnika Valentina Incka besmislena i nepotrebna i da pogoduje samo onim strankama kojima odgovaraju konflikti, poput, kako tvrdi, SNSD i SDA.

"Nakon ove odluke glavne teme su ponovo genocid, razdruživanje, ugroženost i slično, a više niko ne pita zašto inspektori MUP RS daju zaštitu članovima međunarodnih narko kartela ili kako to da je porodica savjetnice Milorada Dodika profitirala na nabavci respiratora 10 miliona maraka, što su pojave koje direktno podrivaju Republiku Srpsku", kaže Crnadak.

Dodaje da je likovanje iz Sarajeva potpuno promašeno jer Inckova odluka ne može ugroziti srpski narod i Republiku Srpsku, zato što to njen narod neće dozvoliti i zato što je Republika Srpska međunarodno priznata od strane svih svjetskih centara moći.

"Zbog toga se odgovor Republike Srpske treba utvrditi 'hladne glave' i on ne smije Republiku Srpsku uvesti u nove rizike i izolaciju. Ne smije se nijedna odluka donijeti po principu 'uradićemo to pa šta bude' i ne smije se zbog reakcije na Incka Republika Srpska u nove rizike i izolaciju. Ne smije se nijedna odluka donijeti po principu 'uradićemo to pa šta bude' i ne smije se zbog reakcije na Incka Republika Srpska povesti putem mraka, sukoba i samoizolacije", izjavio je Crnadak i dodao da je "Dodikova peticija notorna glupost".

"I svako ko je ne potpiše uradiće veliku stvar za Republiku Srpsku, jer će se na taj način suprotstaviti nastavku pljačkanja i privatizacije institucija od strane SNSD koalicije. Podrška ovoj peticiji nije podrška Republici Srpskoj, nego samo politici SNSD",ocijenio je Crnadak, prenosi "Srpska info".