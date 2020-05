Crnadak pozdravio odluku CIK BiH

SARAJEVO - Potpredsjednik PDP-a Igor Crnadak pozdravio je danas konačnu odluku CIK-a o održavanju lokalnih izbora u BiH 15. novembra.

On kaže da su izbori su najveće i najvažnije demokratsko pravo svih građana i da se ne smije ugrožavati.

"Očigledno je da se SNSD i njihovi partneri plaše izbora, jer su upravo oni doveli do odgađanja, a sada pokušavaju da izbora uopšte ne bude. Moralni paradoks je to što se SNSD žali na pomjeranje izbora sa oktobra na novembar, a do toga je došlo jer oni nisu htjeli glasati da se obezbjedi novac za izbore. Takođe, nije slučajno da je gradonačelnik Banjaluke, Igor Radojičić, najavio da će cijela BiH postati slučaj Mostar, jer on može ostati na toj poziciji samo ako se izbori ne održe", kaže Crnadak.

Crnadak kaže da "SNSD već dva mjeseca neprestano plače za Brankom Petrićem i starom izbornom komisijom, iako znaju da nisu u pravu. Iz dokumenta PS BiH kojim se imenuje Željko Bakalar vidi se da ga je potpisao Nebojša Radmanović, koji to sigurno ne bi uradio da se radi o nezakonitoj radnji".

"I konačno, sve odluke u poslednje vrijeme, uključujući i jučerašnju o održavanju izbora 15. novembra CIK je donio jednoglasno, 7-0, što znači da su za nju glasali i 'novi' i 'stari' članovi CIK-a", dodaje Crnadak.