Crnadak pozvao Dodika da otkrije ko mu je nudio da se za presudu odrekne nadležnosti

BANJALUKA – Igor Crnadak, predsjednik Kluba poslanika PDP pozvao je Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske i SNSD da dođe u Narodnu skupštinu RS i otkrije ko mu je i kada nudio da se Srpska odrekne nekih nadležnosti u zamjenu za oslobađajuću presudu u Sudu BiH.

"Neka dođe ovdje, pa i iza zatvorenih vrata nam otkrije ko mu je to nudio, jer to je neprijatelj Republike Srpske i naravno da ćemo stati uz njega (Dodika) jer je to pitanje koje se tiče svih nas i svako pitanje gdje je tema Republika Srpska naša zajednička stvar", poručio je Crnadak.

