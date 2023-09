Crnadak traži da poslanici i članovi Vlade otkriju iz kojih javnih izvora primaju novac

BANJALUKA – Igor Crnadak, šef Kluba poslanika PDP-a u Narodnoj skupštini RS, kazao je da će na idućem Kolegijumu parlamenta predložiti Nenadu Stevandiću, predsjedniku NSRS da se donese dokument u kojem će biti objavljen spisak sa svim platama koje poslanici i članovi Vlade RS primaju van izvršne i zakonodavne vlasti, a koji se odnosi na javne institucije.

"Pozivam Stevandića da napravimo spisak svih poslanika i članova Vlade samo da napišu da im je ovdje plata tolika i tolika, da su članovi komisije, članovi izvršnih odbora, zamjenici ili direktori u ustanovama tim i tim i da napišu koliku tamo imaju platu. Hajde da objavimo sve plate koje primamo iz javnih insittucija, iz privatnih ne računam", rekao je Crnadak i naveo primjer poslanika NPS Darka Banjca.

"On je i na čelu Banje Mlječanice, a dobija milione od republičkih institucija. On je samo jedan u nizu primjera. Shvatite da ljudi ne mogu voditi neke javne ustanove i biti na drugim funkcijama. Oni moraju biti nepristrasni, jer ako jesu to je sukob interesa. Mladi ljudi odavde ne bježe zbog plate, već zbog uslova života. Ljudi mogu pjevati borbene ako nisu u vlasti, a to je ranije rekao i vaš predsjednik stranke", dodao je Crnadak, a sve povodom rasprave o o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o sprječavanju sukoba interesa u organima vlasti u Republici Srpskoj, koji je trenutno na dnevnom redu Pete redovne sjednice NS RS.

Dragan Galić, poslanik NPS-a, odgovorio je Crnatku da je i "on obavljao dvije funckije dok je bio ministar inostranih poslova BiH".

"Vi ste gospodine Crnadak bili izabrani nakaradno za ministra. Bili ste tada na dvije pozicije. Izvrćete teze, dođite u Banju Mlječanicu pa vidite, šta je tamo urađeno. Hiljadu ću puta reći da ova vlast griješi, ali kad ljudi vide ko bi došao poslije vide da od vas nema ništa. Vi da ste nešto mogli ne bi ste bili opozicija", kazao je Galić.