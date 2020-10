Čubrilović: BiH sa visokim predstavnikom i stranim sudijama ne može u EU

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović rekao je da je parlament Srpske najefikasniji u BiH i jedini koji u potpunosti izvršava sve svoje obavaze.

"Na vrijeme smo konstituisani posije izbora, izabrana je Vlada Srpske, usvojen je budžet i sva zakonska rješenja koja su bila na dnevnom redu, bez obzira na krizni period usljed pandemije virusa korona. Uradili smo sve poslove koji su pred nas bili postavljeni", rekao je Čubrilović.

On je ocijenio da je mnogo lakše raditi u ovom sazivu kada se odluke donose dvotećinskom većinom, te da je i usvajanje novog pravilnika Narodne skupštine omogućilo efikasniji rad republičkog parlamenta.

Čubrilović je naveo da se Vijeće naroda često zlupotrebljava, uglavnom od bošnjačkog naroda i da je svaki put to samo odgađanje određenih odluka.

"Nikada nismo donosili odluke na štetu nekog drugo, ali jednostavno Bošnjacima nešto politički zasmeta i oni odmah stave problem na Vijeće naroda i žele da se to razmatra. Imamo zajedničku komisiju koja prije suda treba da to usaglasi, ali to je razgovor `gluvih telefona`", rekao je Čubrilović večeras za Televiziju "K3".

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske rekao je da je saradnja sa Vladom Srpske veoma korektna, kao i saradnja sa predsjednikom Srpske Željkom Cvijanović i srpskim članom Predsjedništva BiH Miloradoma Dodikom.

Govoreći o Dejtonskom sporazumu, Čubrilović je rekao da je taj sporazum prilično devastiran odlukama visokog predstavnika u najvećem dijelu, ali i nekim odlukama Ustavnog suda BiH, te dodao da prisustvo stranih sudija nije dobro rješenje za BiH.

Kada je riječ o mogućnosti da BiH naredne godine dobije kandidatski status za pristupanje EU, Čubrilović je rekao da BiH sa visokim predstavnikom i stranim sudijama ne može u Uniju.

"BiH mora da usvoji određene standarde i tek onda može da očekuje ozbiljniji rad na tom pitanju. Ali sama činjenica da je na jučerašnjem sasranku članova Predsjeništva BiH i čelnika EU bilo riječi o tome raduje sve i siguran sam da će i Srpska iskreno da radi na tome", naveo je Čubrilović.

Čubrilović je govoreći o približavanju odnosa Hrvatske i BiH, rekao da vjeruje da je hrvatska politika shvatila, da li na insistiranje Hrvata iz BiH ili promjenom političkog stava u samoj Hrvatskoj, da treba da stane u odbranu Dejtonskog sporazuma i da se aktivnije uključi.

"Možda je i sama kohabitacija u Hrvatskoj dovela do toga", rekao je Čubrilović.

On je istakao da većinu građana BiH raduje saradnja sa Hrvatskom. "Imamo prblem odlagališta nuklearnog otpada na Trgovskoj gori, problem Pelješkog mosta, korodora i to su stvari za čije su rješavanje životno zainteresovani svi građani BiH", rekao je predsjednik parlamenta Srpske.

Čubrilović je naglasio da je Srpska zainteresovana i da Crna Gora profunkcioniše na drugačiji način, da Srbi dobiju svoju zaštitu, ali da ne očekuje mnogo od promjene vlasti, da će se promijeniti neki odnosi ili status, jer, kako je naglasio, Crna Gora Gora ima drugačije viđenje stvari, te da ne misli da je u toj zemlji baš sve riješeno.