Čubrilović: Bošnjaci opstruišu dijalog, karte su bacili na strance

BANJALUKA - Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović izjavio je da su Bošnjaci u BiH strana koja opstruiše svako dogovaranje domaćih političkih aktera, jer su sve karte bacili na strance, od OHR-a pa do ambasada i drugih, pošto se uzdaju da će oni umjesto njih izdejstvovati rješenja koja su najbolja za njih.

"Aktuelni bošnjački političari, bez obzira iz koje političke opcije dolaze - razlika između njih je minimalna, taktičke prirode i dometa - polaze od toga da su Bošnjaci najbrojniji narod u BiH, što je tačno i što niko i ne osporava, ali oni idu i dalje, pa iz te činjenice izvode veća prava za sebe u odnosu na prava drugih konstitutivnih naroda. E, tako ne može! I neće moći! Jer, BiH se može graditi i ona može opstati samo ukoliko je bazirana na ravnopravnosti sve tri njena naroda i dva entiteta", istakao je Čubrilović.

On je za list "Slovo" iz Kičinera u Kanadi rekao da u BiH nema dominantnih naroda, jer ona nije poput Srbije, Slovenije ili Mađarske, na primjer, u kojima se zna koji je narod većinski, pa su i te države primarno države većinskih naroda.

"Što se nas Srba tiče, mi ćemo se boriti da sačuvamo svoj položaj i prava konstitutivnog naroda, što nam je garantovano i Dejtonskim mirovnim sporazumom", istakao je Čubrilović, dodavši da su svakodnevni pokušaji osporavanja dejtonske pozicije Republike Srpske, samim tim i Ustava BiH.

On je rekao da ne prođe nijedan dan u posljednjih nekoliko godina, a da neko iz političkog Sarajeva, iz bošnjačkog korpusa ne dovede u pitanje Republiku Srpsku, da ne kaže da je ona nastala na "genocidu nad Bošnjacima" i da zbog toga ne treba da postoji.

"Svaki dan Izetbegović i njegovi trabanti optužuju Srbe da su 'genocidaši', da je najbolje da se BiH unitarno uredi, bez entiteta i kantona i slično. Šta je to nego atak na ustavnu poziciju Republike Srpske. Lijepe nam najgore etikete, a pred strancima, pred licem evropske i svjetske javnosti izigravaju nevinašce koje se zalaže za navodni suživot, toleranciju, građanske vrijednosti i državu. Nas optužuju za genocid i najgore ratne zločine, a neće da priznaju da su i sami činili ratne zločine, posebno etničko čišćenje, zbog čega danas gotovo da i nema Srba u FBiH", konstatovao je Čubrilović.

Predsjednik Narodne skupštine Srpske rekao je da su Srbi u FBiH statistička greška, a pri tome Bošnjaka u Republici Srpskoj ima oko 14 odsto i niko ih ne dovodi u pitanje.

On je naglasio da se u BiH svakodnevno krši Dejtonski mirovni sporazum, odnosno Ustav BiH, te da primjera za to ima bezbroj, od djelovanja Ustavnog suda BiH, do ponašanja političkih organa na nivou BiH, pa čak i organa pravosuđa.

"Bošnjački političari misle da je svrha njihovog postojanja i djelovanja osporavanje postojanja i nadležnosti Republike Srpske. Njih ništa drugo ne interesuje. Oni bi da preuzmu nadležnosti koje sad po Ustavu BiH imaju entiteti, da njih razvlaste, da formiraju nove institucije i organe na nivou BiH, iako ni postojeći nisu ispunili očekivanja i razloge svog postojanja. Sve to stvara atmosferu da se Republika Srpska mora braniti od tih nasrtaja na svoj suverenitet, koji je naravno ograničen, jer Republika Srpska je entitet, a ne država u punom kapacitetu, a ne da svu svoju pažnju i energiju usmjeri na vlastiti ekonomski i socijalni razvoj.

Da bi se ta sumorna artmosfera nekako promijenila, Republika Srpska je prije nekoliko nedjelja predložila platformu za razgovore unutar BiH o njenoj daljoj sudbini, odosima unutar nje, ali bez inostranog posredovanja u tim razgovorima. Nažalost, bošnjačka strana nje pokazala interes za takve razgovore i eventualno dogovore za budućnost BiH. Zbog toga ona i jeste upitna, jer takvo stanje u njoj je nepodnošljivo i Republika Srpska ga neće još dugo moći trpjeti", poručio je Čubrilović.

Na pitanje kako se u svemu tome ponaša međunarodna zajednica, Čubrilović je odgovorio da je ona sastavni dio te orkestrirane harange koja se već godinama vodi protiv Republike Srpske i srpskog naroda, bez obzira da li on živi u Republici Srpskoj, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj ili negdje drugo.

"Nažalost, međunarodna zajednica, tačnije jedan njen dio, ovdje nije dio rješenja, već dio problema. Jer, ne bi se bošnjačka strana ponašala tako kako se ponaša da nema prećutnu ili otvorenu podršku međunarodne zajednice. U svemu tome, najveći problem je djelovanje visokog predstavika tzv. međunarodne zajednice u BiH, koji za 25 godina, koliko ta institucija postoji i djeluje u BiH, nije postigla rezultate zbog kojih je osnovana. To se može reći i za djelovanje Tribunala u Hagu", istakao je Čubrilović.

On je naglasio da prema presudama suda u Hagu ispada da su u građanskom ratu u BiH samo Srbi počinili ratne zločine, dok su pripadnici drugih naroda tek sporadično počinili neki zločin protiv Srba, a svi znaju da nije tako.

"Tribunal svojim nesrazmjernim presudama nije doveo do pomirenja naroda u BiH niti do jačanja povjerenja među njima. Naprotiv, svojim presudama je samo ojačao uvjerenje srpskog naroda da njegove žrtve nisu ravnopravne sa žrtvama iz drugih naroda. A s takvim uvjerenjem ne može se ići naprijed i gradite neki suživot u BiH", konstatovao je Čubrilović.