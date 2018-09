Čubrilović: DNS nastavlja živjeti sa narodom

BANJALUKA - U banjalučkom naselju Starčevica, večeras je održana predizborna tribina DNS-a koja je okupila veliki broj građana, članova i simpatizera DNS-a.

Obraćajući se prisutnima, Nedeljko Čubrilović, nosilac liste za NS RS, je rekao da je DNS opcija koja 20 godina egzistira pod ovim nazivom te da su predstavnici DNS-a dostojni predstavnici gdje god da su i na bilo kojoj poziciji.“ DNS je stranka kompromisa i razumjevanja, bez svađalačkog duha. Dovoljan broj mandata je bitan da bi upravo DNS bio odlučujući faktor u donošenju odluka za dobro svih naših građana“ , rekao je Čubrilović i pozvao sve prisutne na saradnju i zajedništvo te da u oktobru glasaju i za kandidate koje DNS podržava za predsjednika RS i srpskog člana Predsjedništva BiH. Čubrilović je podsjetio da je DNS izrastao iz naroda, da živi sa narodom i da radi u njegovom interesu.

Milan Radović, potpredsjednik DNS-a, kandidat za poslanika u NS RS, večeras je rekao da između DNS-a i principijelnosti stoji znak jednakosti. „DNS ni jednu nadležnost nije prenio na nivo BiH niti u tome učestvovao. U fokusu programa DNS-a je ekonomija i običan čovjek. Srpska je bogata resursima i mi znamo kako ih staviti u funkciju proizvodnje. Naš osnovni zadatak nakon izbora je povećanje standarda građana“ poručio je Radović i izjavio da je namjera sastaviti socijalnu kartu i onda preduzeti mjere za pomoć građanima. On je rekao da treba uključiti mlade u pomoć starijima i drugim kategorijama, rječju ponašati se odgovorno prema resursima i narodu Republike Srpske.

Marko Aćić, kandidat DNS-a za Predstavnički dom PS BiH, IJ 521, je rekao da su u programu DNS na prvom mjestu interesi Republike Srpske i da se moraju braniti na nivou BiH.

Damir Ćopić, kandidat za poslanika u NS RS izjavio je da je svoju karijeru gradio od pripravnika do direktora i da nijednu stepenicu nije preskočio. „Projekti na kojima sam radio omogućili su zapošljavanje velikog broja ljudi i zbog toga sam ponosan. To i jest cilj i naša misija. Najmlađi sam major u Odbrambeno-otadzbinskom ratu i otac dva uspješna djeteta. Upravo to obrazovanje, rad, porodica i požrtvovanost za zajednicu su naš fokus“ rekao je Ćopić i naveo da će se DNS uvijek boriti za običnog čovjeka.

Radmila Kocić-Ćućić, kandidat DNS-a za poslanika NS RS je istakla da je u svom dosadašnjem radu pomogla nadogradnju najbrojnije Osnovne škole u Srpskoj jer su djeca, kako je istakla prioritet i centar djelovanja.

U organizaciji večerašnje tribine na Stračevici učestvovali su i Mjesni odbora DNS-a Ada, Česma i Debeljaci.