Čubrilović: DNS zainteresovan za pojedinačne funkcije na izborima

BANJALUKA - Zamjenik predsjednika DNS-a Nedeljko Čubrilović izjavio je da je ova stranka spremna da pregovara o pojedinačnim funkcijama na predstojećim opštim izborima, a da će samostalno izaći na izbore za Narodnu skupštinu Srpske i parlament BiH.

"Očekujemo da nađemo partnere koji će ponuditi DNS-u jednu od tih pojedinačnih pozicija kako bismo mogli dalje da kreiramo ukupan politički ambijent", rekao je Čubrilović večeras za Radio-televiziju Republike Srpske.

On kaže da je DNS zainteresovan da ponudi kandidata bilo za predsjednika Republike Srpske, bilo za srpskog člana Predsjedništva BiH, ali da na izbore za parlamente Srpske i BiH izlazi samostalno, kao i svaki put.

Odgovarajući na pitanje da li će DNS imati svog kandidata za predsjednika Republike Srpske on je rekao da konačan stav o tome stranački organi nisu zauzeli, da nisu zasjedali, niti su imali ni sa kim zvanične pregovore o tome.

Govoreći o mogućem sporazumu DNS-a sa Narodnom strankom Ognjena Tadića, on je rekao da ta saradnja ne bi bila na nivou koalicije.

"Nije to sporazum tog nivoa. Biće to saradnja između stranaka. Ono što je Narodna stranka iznijela na tom sastanku kao svoje ciljeve, to se u velikoj mjeri poklapa sa politikom DNS-a", naveo je Čubrilović.

Odgovarajući na pitanje koliko to što je lider DNS-a Marko Pavić javno uputio oštre kritike na račun lidera Ujedinjene Srpske Nenada Stevandića može opteretiti odnose unutar koaliciji SNSD- DNS-SP, Čubrilović je rekao da to ne bi trebalo da bude neki remetilački faktor jer Stevandić nije član ove koalicije, već je sa SNSD-om napravio neki partnerski odnos.

On je ocijenio da su odnosi u koaliciji SNSD-DNS-SP dobri i korektni, te naglasio da koalicija DNS-SNSD-a traje gotovo 20 godina i da je možda najstarija na Balkanu.

Na konstataciju da je DNS poželjan partner i za opozicioni blok, Čubrilović kaže da javne ponude te vrste ne smatra ozbiljnim i da nikada nije bilo konkretnog razgovora o tome.

"DNS ima svoju politiku, ponašaće se principijelno, imamo profilisano biračko tijelo. Znamo naš kapacitet i našu snagu i tako ćemo se i ponašati", poručio je Čubrilović.

Govoreći o banjalučkom Gradskom odboru DNS-a, Čubrilović je istakao da na predstojećim izborima u Banjaluci očekuje najbolje rezultate od kada postoji DNS.

"Za takav stav imam izvore od ljudi sa terena, a i onih koji su zainteresovani da rade za DNS, a iz nekih drugih su sfera života, do sada nisu bili politički aktivni, ali žele da ovaj put budu dio tog tima", poručio je Čubrilović.