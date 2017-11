Čubrilović: Haški tribunal nastavio da najstrože kažnjava samo Srbe

BANJALUKA - Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović izjavio je danas da je Haški tribunal, prvostepenom presudom generalu Ratku Mladiću, nastavio dosadašnju praksu izricanja visokih kazni bivšem političkom i vojnom rukovodstvu Republike Srpske, čime je još jednom očigledno pokazao da je pristrasan, neobjektivan i politički motivisan.

"Po utvrđenoj matrici i stereotipu o isključivoj krivici jednog naroda u proteklom građanskom ratu u Bosni i Hercegovini, haški sud je nastavio da najstrože kažnjava samo Srbe. Nakon svih spornih presuda, uz ignorisanje srpskih žrtava, materijalnih dokaza i ekspertskih vještačenja o zločinima počinjenim nad Srbima, od Haškog suda nije se ni očekivalo da sudi drugačije", istakao je predsjednik Narodne skupštine.

Čubrilović je naglasio da je Haški tribunal, kažnjavajući Srbe kojima je izrekao oko 1.200 godina zatvorske kazne, dok je istovremeno oslobađao odgovorne za zločine nad Srbima uprkos brojnim dokazima, svjedočenjima i video snimcima koji dokazuju te zločine, pokazao da donosi političke i pristrasne presude.

"Hrvati, Bošnjaci i Albanci zajedno su osuđeni na trostruko manju kaznu koja u ukupnom zbiru iznosi oko 360 godina. Pored toga, Haški tribunal nije sudio ni Franji Tuđmanu, ni Aliji Izetbegoviću, niti drugim viskopozicioniranim vojnim i političkim funkcionerima Bošnjaka i Hrvata. A, ako onima kojima je sudio, sudio je na takav način da ih oslobodi krivice. Takvim djelovanjem Haški tribunal je nanio ogromnu štetu procesu pomirenja u Bosni i Hercegovini i regionu", navodi Čubrilović.

"Bez obzira na rad Haškog tribunala, ustavna pozicija Republike Srpske i zagarantovana prava srpskog narod u Bosni i Hercegovini nisu i neće biti ugrožena", rekao je Čubrilović.

Čubrilović je rekao da je razočaravajuće to što Haški tribunal nije imao razumijevanja za zdravstveno stanje generala Mladića i nije mu omogućio liječenje na adekvatan način.

"Selektivna pravda nikada nije dovela do pozitivnih pomaka u postkonfliktnom društvu. Tako i selektivna haška pravda nije dovela do pomirenja u regionu. I to je krah misije tog suda, ako je pomirenje uopšte bilo cilj njegovog osnivanja", zaključio je Čubrilović.

On je izrazio nadu da će tim odbrane genrala Ratka Mladića, u drugostepenom postupku, uspjeti da dokaže da je general svoju dužnost načelnika Generalštaba Vojske Republike Srpske obavljao profesionalno i časno i da je dao značajan doprinos u odbrani srpskog naroda u Bosni i Hercegovini.