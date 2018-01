Čubrilović: Incko sam urušava svoju poziciju

BANJALUKA - Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović rekao je da je Republika Srpska potvrđena Dejtonskim sporazumom i da je njen naziv definisan, a da visoki predstavnik u BiH Valentin Incko izjavama da treba promijeniti njen naziv urušava svoju poziciju jer to pitanje nije u njegovoj nadležnosti.

"Mislim da to nije njegova nadležnost. Srpska je u Dejtonu potvrđena, njen naziv je definisan. Naši građani mogu da budu potpuno mirni, a ja vjerujem da će gospodin Incko prestati na taj način da komentariše stvari koje na nikakav način ne iritiraju njegovu poziciju", rekao je Čubrilović večeras za Radio-televiziju Republike Srpske.

On je istakao da se visokom predstavniku u BiH ne može pomoći ako ima takav stav o Srpskoj.

Na konstataciju da se ovaj Inckov stav podudara sa prijedlozima bošnjačkih političara Harisa Silajdžića i Bakira Izetbegovića da naziv Republika Srpska treba promijeniti u "republika Srba, Bošnjaka i Hrvata", Čubrilović je ocijenio da uklapanje u stavove jedne grupacije u BiH visokom predstavniku ne ide u prilog.

"Uklapati se u stavove jedne grupacije u BiH, visokom predstavniku to ne ide u prilog. Vjerujem da će on sam da uoči svoje greške i da se to neće ponavljati", dodao je Čubrilović.