Čubrilović: Ista pozicija po pitanju NATO-a

BANJALUKA - Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović izjavio je da je Republika Srpska na poziciji na kojoj je i bila po pitanju NATO-a, o čemu je Narodna skupština donijela odluke.

Komentarišući formiranje komisije za NATO integracije BiH, Čubrilović je rekao novinarima danas u Banjaluci da su to radile institucije sa nivoa BiH.

Čubrilović je dodao da je poznat stav institucija Republike Srpske u vezi sa NATO integracijama.

Kada je riječ o izboru novog direktora Policije Republike Srpske, Čubrilović je rekao da je prethodni konkurs za tu poziciju poništen, a kada dođe prijedlog za izbor direktora Policije u Narodnu skupštinu, to će biti razmotreno.

"Ima komisija koja to radi i to je njena obaveza", rekao je Čubrilović, nakon sjednice skupštinskog Kolegijuma, ističući da pretpostavlja da Policija svoj posao radi prema zakonu, korektno i prema svim građanima jednako.

Čubrilović je rekao da u Narodnu skupštinu Republike Srpske nije stigao nikakav zahtjev neformalne grupe građana "Pravda za Davida" da se oglasi povodom hapšenja njenih članova na ulici i pisanja prijava.

Upitan da prokomentariše zašto je Klub poslanika DEMOS-a glasao protiv zaključaka SNSD-a, a koji se tiču izgradnje malih hidrocentrala u Republici Srpskoj, Čubrilović je naveo da nema bitne razlike između zaključaka DEMOS-a i SNSD-a.

"Cilj zaključaka je da se smanji, odnosno prestane sa izgradnjom malih hidrocentrala. DEMOS je tražio da to bude u roku 90 dana, a SNSD je tražio da se prvo napravi analiza u roku šest mjeseci. Tu je došlo do malih razmimoilaženja i to ne u cilju, već u vremenskom periodu", rekao je Čubrilović.