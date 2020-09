Čubrilović: Iza važnih pitanja treba da stane cijela Srpska

BANJALUKA - Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović rekao je da je svaki zahtjev srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika za održavanje posebne sjednice republičkog parlamenta bio potpuno opravdan jer je riječ o pitanjima iza kojih treba da stane cijela Srpska.

Čubrilović je naveo da u prilog tome govori i činjenica da se ti stavovi potvrđuju u Narodnoj skupštini Srpske dvotrećinskom većinom.

"To govori da je vitalni nacionalni interes važan institut za Srpsku, da se on koristi kada treba, kada rukvodstvo Srpske smatra da je ugrožen neki od vitalnih stavova za samu Srpsku. Dobro je dok taj institut postoji i siguran sam da će dotle postojati i Srpska i da neće biti zloupotrebljavan, kao što to čini Vijeće naroda, već je ovo bilo na pitanjima iza kojih treba da stane cijela Srpska", izjavio je Čubrilović za brčansku Televiziju "HIT".

On je dodao da će vjerovatno biti održana i posebna sjednica Narodne skupštine u vezi sa pitanjem priznanja samoproglašenog Kosova, koje je inicirao hrvatski član Predsjedništva BiH Željko Komšić.

"Treba tražiti uzroke tih posebnih sjednica. Dodik poteže pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa jer druga dva člana Predsjedništva BiH žele da ga preglasaju po veoma važnim pitanjima za Srpsku", naveo je Čubrilović.

On je rekao da zaštita vitalnog nacionalnog interesa Srpske i odluke Narodne skupštine o tom pitanju daju značaj i Srpskoj i njenom statusu u BiH, te da to dodatno pozicionira Srpsku u okviru BiH i daje joj dodatnu snagu da se pita kada je riječ o njenom statusu.

Govoreći o povezanosti pitanja Kosmeta i Srpske, Čubrilović je rekao da je srpski narod jedini na prostoru bivše SFRJ koji nije definisao sva svoja prava i status u skladu sa međunarodnim standardima.

"Ono što Srpska traži samo su prava koja ima u BiH u okviru Dejtonskog sporazuma. Mnoga ovlaštenja putem odluka visokog predstavnika ili Ustavnog suda BiH su prenesena na nivo BiH. To je ono što Srpska želi da vrati i sačuva", naveo je on.

Čubrilović je naglasio da je Dejton okvir u kojem se politika Srpske kreće i političari Srpske žele da zadrže taj status.

"To je ono što je prihvatila međunarodna zajednica kao svoju obavezu i od nje očekujemo da poštuje ono čega je sama u najvećem dijelu tvorac", dodao je Čubrilović.

On smatra da bi u Srpskoj bio poželjan veći stepen jedinstva i ocijenio veoma važnim zajedništvo Srpske i Srbije koje se ostvaruje kroz specijalne paralelne veze, ističući da to ima najdirektnije pozitivne posljedice.

Govoreći o napadima iz Federacije BiH na premijera Srpske Radovana Viškovića u vezi sa njegovom ratnom prošlošću, Čubrilović je rekao da su ti napadi nešto što je neodrživo i što se argumentacijom pokazalo kao izmišljeno.

Prema njegovim riječima, to govori da neke službe bezbjednosti rade ono što je nedopustivo u jednoj zemlji - falsifikovanje ne samo istorije nego i podmetanje ljudima.

Čubrilović je naglasio da sa time treba prestati.

On je naveo da Srpska tretira Brčko kao svaku lokalnu zajednicu unutar Republike Srpske.

"Ne treba se baviti time šta kome pripada i kako to definisati, već treba gledati šta građanima Brčkog pruža rukovodstvo grada i entiteti koji polažu pravo na Brčko", rekao je Čubrilović i dodao da građani treba prema urađenom da cijene odnos svih zajednica iz BiH prema ovom prostoru.

Prema njegovm riječima, samo u posljednjih 10 godina "Elekroprivreda Republike Srpske" izdvojila je za Brčko 56 miliona KM.

Čubrilović je dodao da je kroz projekat pomaganja mladim bračnim parovima više od osam miiona KM kreditnih sredstava putem Investiciono-razvojne banke Srpske izdvojeno u Brčkom, što za zajednicu od 80.000 stanovnika nisu mala sredstva.

On je rekao da je "kroz donatorska sredstva, izgradnju nekih objekata i druga ulaganja sve vidljivo i može brojkama da se definiše".

"Ne treba se oslanjati na suvoparne činjenice, već treba da vidimo kako građani Brčkog osjećaju tu podršku iz Srpske i kako Srpska doživljava prostor Brčkog, a doživljava ga kao svoje i potpuno ravnopravno tretira Brčake kao građane Srpske", istakao je Čubrilović.

On je rekao da je sa gradonačelnikom Brčkog i rukovodstvom distrikta dogovorio način konačnog rješavanja statusa uniformisanih policajaca u distriktu Brčko koji uplaćuju novac u Fond Srpske, odnosno izjednačavanja sa statusom policajaca u Srpskoj, te dodao da bi to trebalo da se riješi u prvoj polovini naredne godine.