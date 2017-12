Čubrilović: Izetbegovićev postupak sramota za BiH

BANJALUKA - Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović smatra da je sramota za BiH postupak bošnjačkog člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića prilikom zvanične posjete članova Predsjedništva Beogradu.

"To je ružna slika koja je otišla u javnost. U pripremi posjete, koja je jedna od najvažnijih, trebalo je da dođe do usaglašavanja stavova, a ne svako da zna našu sramotu", rekao je Čubrilović.

Izetbegović je juče u Beogradu u toku zajedničke konferencije za novinare sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem demantovao navode koji se odnose na pitanje Kosova, a koje je samo nekoliko minuta prije iznio predsjedavajući Predsjedništva BiH Dragan Čović.

Čolak: BiH ne može naprijed sa Izetbegovićevim ponašanjem

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Bariša Čolak (HDZ) izjavio je Srni da ponašanje bošnjačkog člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića ne ide u prilog popravljanju ionako lošeg imidža BiH u susjedstvu i zemljama EU.

"Sa takvim Izetbegovićevim ponašanjem BiH ne može da ide naprijed. To se moralo na svaki način izbjeći. Zašto se to desilo, odgovor bi trebalo tražiti kod onoga ko je to napravio. To ne rješava nagomilane probleme već samo stvara nove. Tako se ne može naprijed", rekao je Čolak Srni, dodavši da je svaki drugi komentar suvišan.