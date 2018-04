Čubrilović: Izetbegovićeve izjave o ratu njegova priprema za predizbornu kampanju

Komentari: 1

NEZAVISNA SRPSKA

nije to samo priprema za predizbornu kampanju. ima tu svašta. on to ne bi smio reći da nema podršku za to što kaže. i kao biva osuđuju to što je rekao, sve je to maska. trebali su ga kazniti ali neće iz razloga što nato planira napad na Rusiju ,naravno i na Srbiju i RS ili preko Srbije i RS na Rusiju a muslimani i drugi im trebaju kao podrška na terenu. tako se izmetjedović nada da će Republiku Srpsku osvojiti ratom tj da će sa natom pobiti srpski narod,ništa tu nema novo, isto kao što je i njegov raspali žrtvovao mir za rat i stavio svoje turke u top tako će i riđobradi isto uraditi čim za to bude prilika. riđobradi da umire lagano 10 godina da ne ustaje iz kreveta.