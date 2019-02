Čubrilović: Izmjenama ustava pristupiti uz širu saglasnost

BANJALUKA - Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović ocijenio je povodom obilježavanja 27 godina od usvajanja prvog Ustava Srpske, da je to bio hrabar i vizionarski korak srpskih poslanika u tadašnjoj Skupštini SR BiH, te da bi uz visok stepen saglasnosti vladajućih partija i opozicije, trebalo pristupiti njegovim izmjenama.

Čubrilović je istakao da je za ulazak u ustavne promjene potrebna šira saglasnost političkih partija.

"Ustav nije nešto što se često i sa malim razlozima mijenja. Ako se postigne visok stepen saglasnosti i u redovima opozicije i pozicije, trebalo bi tome pristupiti", rekao je Čubrilović za današnji "Glas Srpske".

Čubrilović smatra i da u sadašnjem stanju nema nikakvih problema da se tome pristupi te naglasio da su političke stranke sa sjedištem u Republici Srpskoj potpuno svjesne te situacije i spremne da to urade, što je i obaveza nakon članstva BiH u Savjetu Evrope.

On je podsjetio da Klub Bošnjaka u Vijeću naroda od 2012. godine blokira donošenje 29 amandmana na Ustav, među kojima je onaj kojim glavni grad nije Sarajevo, nego Banjaluka, te amandman kojim se ukida smrtna kazna.

"Tu je još i amandman kojim se zabranjuje diskriminacija, kojim se garantuje pravo na slobodu i bezbjednost ličnosti, obezbjeđuje pravo na pravično suđenje i tako dalje. Duže vrijeme je prisutna obaveza da smrtna kazna bude izbrisana iz Ustava, a Banjaluka je de fakto glavni grad, iako u Ustavu piše nešto drugo. To su svakako razlozi zbog kojih treba da dođe do promjene Ustava, ali ponavljam da je za to potrebna politička saglasnost u velikom stepenu", rekao je Čubrilović.

On je dodao da su donošnjem Ustava Republike Srpske 28. februara 1992. godine udareni temelji Srpske jer je Ustav uspostavio i potvrdio Republiku Srpsku u kojoj su građani ravnopravni i slobodni.

"Uloga Narodne skupštine u osnivanju Republike Stpske bila je ključna i odlučujuća. Od donošenja Deklaracije o proglašenju Republike srpskog naroda u BiH, pa sve do izbora i konstituisanja organa i institucija, ustanovljenih prvim Ustavom, obavljala je funkcije svih državnih organa u Republici, Skupština se od tada do danas, stalno bori za očuvanje Srpske, a tako će biti i u budućnnosti", rekao je Čubrilović.

Prema njegovim riječima, Ustav je neophodno stalno čuvati, jer je konstantno izložen napadima, te pokušajima potpunih i suštinskih izmjena.

"Prvi Ustav je preživio i intervencije visokih predstavnika koji su često na Ustav djelovali nametnutim amandmanima. Iako su mimo političke volje Republike Srpske intervenisali u izmjenama našeg najvišeg pravnog akta, time su uradili i nešto drugo - priznali su kontinuitet Ustava od 1992. godine do danas, a time i postojanje Republike Srpske prije potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, o čemu stalno imamo sporenja kada dođe 9. januar i obilježavanje Dana Republike Srpske", naveo je on.

Čubrilović je dodao da je Ustav mijenjan i dopunjavan 17 puta i da je doneseno više od 120 amandmana.