Čubrilović: Maksimalno se posvetiti temama koje nas spajaju

BEOGRAD - Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović istakao je da je Komisija za saradnju narodnih skupština Srpske i Srbije najviši i najsveobuhvatniji oblik institucionalne saradnje koja je formirana u skladu sa potpisanim Memorandumom.

"Od svih vas očekujemo maksimalnu posvećenost temama koje su nam zajedničke, koje nas spajaju, te otvorenost prema svim pitanjima koja budu aktuelizovana. Zbog toga vas molim da, osim referisanja šta je to do sada urađeno, definišete neke nove teme, da otvorite nova polja i sadržaje, forme i mehanizme intenzivnije saradnje. To se, između ostalog, i očekuje od ove sjednice Komisije za saradnju Narodne skupštine Republike Srpske i Narodne skupštine Srbije", istakao je Čubrilović u uvodnom obraćanju na prvoj sjednici Komisije za saradnju Narodne skupštine Republike Srpske i Narodne skupštine Srbije u Beogradu.

Čubrilović je rekao da parlament Srpske ima više potpisanih protokola, memoranduma i izjava o saradnji sa većim brojem državnih, pokrajinskih i regionalnih parlamenata, kao i sporazume o saradnji skupštinskih radnih tijela: odbora, komisija i skupštinskih službi.

On je istakao da Narodna skupština Srpske ima i niz sporazuma potpisanih sa međunarodnim organizacijama, kao što je, na primjer OEBS i druge.

"Saradnja između Narodne skupštine Republike Srpske i Narodne skupštine Srbije za nas je najvažniji i najkonkretniji oblik saradnje koji smo do sada ostvarili. Današnja sjednica je prva koju ova komisija održava nakon što je potpisan Memorandum, 2018. godine. Postoji više razloga zbog kojih tek danas imamo sastanak Komisije", rekao je Čubrilović.

Nakon što je potpisan Memorandum, podsjetio je on, u Republici Srpskoj su održani parlamentarni i predsjednički izbori.

"Nažalost, u BiH, po čijem zakonodavstvu se održavaju i izbori u Republici Srpskoj, implementacija izbornih rezultata traje veoma dugo. Iako Centralna izborna komisija u BiH posjeduje neophodna tehnološka sredstva komunikacije, zvanični rezultati opštih izbora potvrđuju se 30-og dana od dana izbora! Tek, potom, slijedi njihova primjena, u prvom redu konstituisanje novih parlamenata, izbor rukovodstva i skupštinskih radnih tijela, izbor jedne nametnute komisije, koja se u Republici Srpskoj zove Vijeće naroda, a, tek, zatim izbor vlade, na čiji sastav saglasnost mora da da i pomenuto Vijeće naroda", pojasnio je Čubrilović.

Koliko je to u BiH komplikovano, naglasio je Čubrilović, najbolje ilustruje činjenica da u drugom entitetu, Federaciji BiH još nisu konstituisani svi organi vlasti, iako je od izbora prošlo više od 17 mjeseci.

"Samo neznatno bolja situacija je na nivou BiH. Na tom nivou vlasti, najznačajniji pomoćni izvršni organ, Savjet ministara, formiran je tek nakon skoro 15 mjeseci od održanih izbora i to ne kompletno. Po principu spojenih posuda, navedene činjenice negativno se odražavaju i na stanje u Republici Srpskoj. Ma koliko se mi trudili da radimo svoj posao i nesmetano funkcionišemo, ipak, određeni poslovi, a posebno veliki infarstrukturni projekti za koje su potrebni međunarodni ugovori, čekaju određene verifikacije na zajedničkim organima u BiH. ", ukazao je predsjednik Narodne skupštine Srpske.

Čubrilović je istakao da se može reći da to traje godinama, jer se ušlo u treću godinu gdje neki projekti čekaju saglasnost zajedničkih organa.

On je naglasio da je Narodna skupština Republike Srpske, u ovom sazivu, imala intenzivnu i raznovrsnu aktivnost i podsjetio da je održano 19 skupštinskih sjednica, malo drugačije forme nego u Srbiji, sa višednevnim zasijedanjima.

"Naše dvije skupštine, Srpske i Srbije, i njihova radna tijela intenzivno i sadržajno sarađuju u kontinuitetu. Sastaju se, razmjenjuju iskustva, iz djelokruga svojih nadležnosti, i usaglašavaju ono što je od zajedničkog interesa. Želim da istaknem veoma uspješnu i korektnu saradnju rukovodstava naših skupština. Posebno zahvaljujem predsjednici, gospođi Maji Gojković, koja je, u više navrata, posjetila Banjuluku i koja se, na svečanoj sjednici, obratila poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srpske", istakao je Čubrilović.

On je naveo da je posljednja manifestacija na kojoj su zajedno učestvovali bila obilježavanje Dana državnosti Srbije, početka Prvog srpskog ustanka i godišnjice donošenja Sretenjskog ustava, 15. februara, ove godine, u Orašcu.

"Navedeno učešće predstavlja kontinuitet zajedničkog obilježavanja značajnih događaja iz istorije srpskog naroda, na mnogim mjestima u Srbiji i Republici Srpskoj. Na taj način njegujemo i održavamo kulturu sjećanja na zajedničku istoriju, na žrtve i nacionalne vrijednosti, što je sasvim prirodno jer mi smo jedan narod, koji, igrom istorijskih i geopolitičkih okolnosti, danas živi u više država, nažalost", konstatovao je predsjednik parlamenta Srpske.

On je naglasio da je današnja sjednica Komisije dobra prilika da se još jednom definiše šta su najvažnije zajedničke teme, kako ih artikulisati, da se razmijene iskustva, unaprijedi saradnja i na taj način se da konkretan doprinos ostvarivanju mogućnosti koje pruža Sporazum o specijalnim paralelnim vezama između Republike Srpske i Srbije, uvijek uz naglašeni stav Srbije da je Dejtonski mirovni sporazum osnov za sve.

Čubrilović je istakao da Srbija poštuje Dejtonski mirovni sporazum i ne želi da se miješa u unutarašnje odnose, pritome gajeći posebne odnose i posebne simpatije prema Republici Srpskoj, što mnogo znači Republici Srpskoj.

"Među nama nema, i ne smije da bude zabranjenih oblika čvršće povezanosti i konkretnijih vidova saradnje. Naprotiv, samo kad smo iskreni i otvoreni za saradnju, tada možemo postići još bolje rezultate", poručio je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović, poželjevši srećan i uspješan rad prve sjednice Komisije za saradnju Narodne skupštine Republike Srbije i Narodne skupštine Republike Srpske.

Delegacija Narodne skupštine Republike Srpske, koja danas u Beogradu učestvuje na prvom zasjedanju Komisije za saradnju dva parlamenta, prisustvuje sjednici Skupštine Srbije, na poziv predsjednika Maje Gojković.

Predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljka Čubrilovića i poslanike iz Srpske, koji kao gosti prisustvuju sjednici na galeriji skupštinske sale, burnim aplauzom pozdravili su poslanici parlamenta Srbije.

Gojkovićeva je u obraćanju rekla da je u toku prva sjednica Komisije za saradnju dva parlamenta i da očekuje da će njen rad unaprijediti međusobnu saradnju.