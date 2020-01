Čubrilović: Mićić će imati podršku za značajne projekte

BIJELJINA - Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović izjavio je nakon razgovora sa gradonačelnikom Bijeljine Mićom Mićićem da će republička vlast podržati niz infrastrukturnih projekata za dobrobit ovog grada i regije, za čiju je realizaciju neophodan sinhronizovan rad Vlade Srpske i lokalne zajednice.

"Saradnja koja pokušava da se izgradi na svim nivoima u Republici Srpskoj jedna je od prvih stvari koja treba da nas interesuje", poručio je Čubrilović.

Nakon sastanka koji je održan u sjedištu Gradske uprave Bijeljine, on je pohvalio viziju i perspektive daljeg razvoja Bijeljine, regije i Republike Srpske koje je na sastanku iznio Mićić, navodeći da on rukovodi gradom koji je drugi po veličini u Srpskoj.

"Mićić će imati podršku za značajne projekte koji su u toku ili u poodmakloj fazi pripreme i biće vidljivi u gradu narednih godina", rekao je Čubrilović.

Prema njegovim riječima, najviše je razgovarano o infrastrukturnim projektima koji podržavaju dalji razvoj Bijeljine, navodeći primjer ulaganja u obrazovanje kao jedan od načina da se mladi ljudi zadrže na ovom prostoru.

"Raduje me što se razmišlja dugoročno i da ima prijedloga kako da se to realizuje sinhronizujući rad republičke Vlade i lokalne zajednice", istakao je Čubrilović.

Mićić je nakon sastanka sa Čubrilovićem izjavio da je saradnja lokalne zajednice sa višim nivoima vlasti ono što grad vodi naprijed i omogućava realizaciju projekta za dobrobit građana.

On je poručio da Bijeljina ostaje otvorena za tu saradnju, navodeći neke od 10 do 15 značajnih projekata za budućnost grada kao što su izgradnja auto-puta, gasifikacija, nova autobuska stanica, sportska hala i industrijska zona, studentski dom i drugi veliki projekti koje u potpunosti finansira ili podržava Vlada Republike Srpske.

"Moja misija je da radim za potrebe građana Bijeljine i želim da to radim u funkciji i na takav način kao do sada i vizija mi je da to mogu utraditi samo zajedno sa višim nivoima vlasti i da će to biti prava, dobra stvar za građane", poručio je Mićić.

U delegacijama koje su učestvovale na sastanku bili su narodni poslanici Demosa i SDS-a iz Bijeljine.

U nastavku posjete Bijeljini Čubrilović je, povodom školske slave Svetog Save, posjetio i Tehničku školu "Mihajlo Pupin".