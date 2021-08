Čubrilović: Nametanje "Inckovog zakona" želja Zapada da eliminiše Srpsku

BIJELJINA - Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović uvjeren je da iza nametanja zakona Valentina Incka o kažnjavanju negiranja genocida stoji želja Zapada da opravda unitarizaciju BiH, kao i da izvrši dodatni pritisak na Beograd.

Čubrilović je u ekskluzivnom intervjuu za međunarodno izdanje Federalne novinske agencije na Balkanu rekao da je teško reći šta je krajnji cilj Inckove inicijative, ali da će možda postati razumljivije ako se uzmu u obzir stavovi nekih bošnjačkih političara koji se ponašaju kao da je visoki predstavnik sekretar njihove organizacije ili od njih prima platu.

Krajnji cilj, istakao je, jeste stvaranje države koja ne odgovara interesima srpskog naroda - unitarna BiH, što je suprotno definiciji iz Dejtonskog sporazuma, a visoki predstavnik je učestvovao u ovom projektu.

On je istakao da se stiče utisak da se sve takve odluke donose u interesu samo jednog naroda, jedne političke snage u BiH, dok srpski narod nikada nije dobio jednaku priliku da odbrani svoj status i svoj položaj, ali je ukazao da Republika Srpska ima svoja ovlaštenja koja nastoji očuvati.

Čubrilović je podsjetio da je Republika Srpska usvojila zakon u kojem se navodi da se odluka visokog predstavnika na njenoj teritoriji neće primjenjivati, kao i izmjene Krivičnog zakona.

On je napomenuo da je na sjednici parlamenta demonstrirano apsolutno jedinstvo, a potvrđeno je i glasanjem za ova dva zakona u parlamentu, a svi poslanici su glasali "za" - i vladajuća stranka i opozicija.

Na pitanje da li postoji opasnost od segregacije unutar BiH, kada niko od srpskih političara, novinara i drugih javnih ličnosti neće moći otići u FBiH plašeći se hapšenja, Čubrilović je odgovorio da smatra da će svi aktuelni političari pokazati razumijevanje za korake koje Republika Srpska preduzima, a situacija se neće dodatno pogoršati.

Pojašnjavajući zašto visoki predstavnik nije potreban i kakvu je štetu nanio Republici Srpskoj, Čubrilović je rekao da je oduzeo je ovlašćenja Republici Srpskoj, favorizovao jednu političku snagu i jedan narod, da su sve odluke samo dodale ulje na vatru, a nisu pomogle stabilizaciji situacije.

On je ukazao kako je neophodno da lokalni političari imaju odlučujuću ulogu u izgradnji političke situacije u državi i donošenju najvažnijih odluka za BiH.

Čubrilović je istakao da je jedini način da BiH počne rješavati svoje probleme bez spoljnog uticaja, bez uticaja međunarodne zajednice.

On je istakao da uloga stranog faktora u unutarpolitičkoj krizi u BiH nije mala, ali je naglasio da je Incko odlazeći ostavio politički haos u zemlji.

"Sada se sve loše stvari koje su neke zemlje učinile u drugom istorijskom periodu pripisuju srpskom narodu... Odlučujuću ulogu u tome odigrali su interesi spoljnih igrača, koji se ne poklapaju sa interesima naroda koji ovde žive", smatra Čubrilović.

Čubrilović je zahvalio Rusiji i njenim predstavnicima na njihovom doprinosu u borbi za funkcionisanje međunarodnog prava na ovoj teritoriji.

Kada je riječ o prijedlogu Rusije i Kine Savjetu bezbednosti UN o prestanku mandata visokog predstavnika, Čubrilović je rekao da je ruska inicijativa dala BiH nadu, da taj pristup ima sve pozitivne konotacije.

"Žao nam je što rezolucija nije usvojena. Mislim da bi u ovom slučaju situacija bila mnogo bolja nego sada, nakon takve odluke visokog predstavnika. Ruska Federacija daje primjer kako bi vanjske snage trebalo da djeluju i budu prisutne u BiH", rekao je Čubrilović.

Čubrilović je rekao da ruski ambasadori dobro razumiju unutrašnju politiku u BiH, da Rusija ovdje nikada nije stvarala nikakvu konfliktnu situaciju preko svojih predstavnika.

"Želio bih da izrazim svoju zahvalnost Rusiji i svim ambasadorima koji su ovdje radili. Shvatamo koliko je Rusija svojim položajem u Savetu bezbednosti UN uticala na to da je srpsko pitanje postalo uočljivije na međunarodnoj političkoj sceni", dodao je on i podsjetio da su znak zahvalnosti nekim ruskim predstavnicima podignuti spomenici.

On je uvjeren da Rusija sa velikom pažnjom prati ono što se dešava u BiH i Republici Srpskoj i da je Ruska Federacija posvećena razvoju saradnje, čvrsto podržavajući potrebu poštovanja Dejtonskog sporazuma, a uvjeren je i da je došlo vrijeme da Kancelarija visokog predstavnika napusti ove prostore.

Čubrilović je napomenuo da je poznat stav političara iz Republike Srpske kada je riječ o Kristijanu Šmitu, da on kao novi visoki predstavnik nije prošao neophodnu zakonsku proceduru, te da se još ne može procijeniti koju će ulogu odigrati i koje je obaveze preuzeo na sebe.

"Mislim da će mu biti potrebno mnogo truda da Republici Srpskoj pokaže svoje dobre namjere. Biće izuzetno teško. Izabran je kršeći proceduru, a njegovi akreditivi su sa stanovišta međunarodnog prava pod velikim znakom pitanja. Ako nastavi politiku svojih prethodnika, onda definitivno neće moći postići pozitivne promjene u BiH", rekao je Čubrilović.

On je napomenuo da su predstavnici političkih partija iz Republike Srpske odlučili da ne učestvuju u radu institucija na niovu BiH dok ne bude riješeno pitanje nametnutog zakona.

Čubrilović je napomenuo da je odluka Valentina Incka privremene prirode do glasanja u parlamentu BiH, ali da je i bez toga odluka već na snazi, a na pitanje da li je parlament BiH može ukinuti, Čubrilović je rekao da ne može.

"Postupaćemo u skladu sa odlukom naših institucija. Što se tiče poništavanja ove odluke, samo je visoki predstavnik može povući", dodao je Čubrilović, koji smatra da je tu odluku trebalo da otkaže Šmit ako želi dobro BiH, njen razvoj i pristup ulasku u EU.

Kada je riječ o rezoluciji Skupštine Crne Gore o zabrani negiranja "genocida" u Srebrenici, Čubrilović je rekao da nema ništa dobro u tome, da su se samo osramotili.

"Sve je to dio jedinstvene geopolitičke strategije, sve je to bila priprema za sličnu odluku u BiH", rekao je Čubrilović i dodao kako su to zagonetke jedne politike koju međunarodna zajednica vodi prema srpskom narodu u regionu, posebno prema Republici Srpskoj.

Smatra i da je to dio plana da se izvrši pritisak na Srbiju i srpski narod kao ključni faktor u regionu, a očigledno je i dio političkog pritiska na Republiku Srpsku, ali i pripreme za kasnije odluke, koje će se odnositi i na Srbiju.

O izjavama specijalnog predstavnik Stejt departmenta SAD za Balkan Metjua Palmera tokom posljednje posjete BiH da Rusija "izaziva napetost" i "unosi razdor" među narodima, Čubrilović je rekao da on unosi razdor takvim izjavama, umjesto da ublaži situaciju.

"Ovakvim izjavama Palmera ne treba pridavati veliku težinu. Moramo raditi na tome da naša politika bude što kreativnija kako bi bila dobra za sve narode. Nema razloga za takvu netoleranciju. A SAD jednostavno ne mogu da se pomire sa činjenicom da je Rusija ponovo postala snažna sila", smatra Čubrilović.

O parlamentarnoj saradnji sa Ruskom Federacijom, Čubrilović je rekao da je na visokom nivou, te naveo nekoliko nekoliko primjera odlične saradnje sa Zakonodavnom skupštinom Sankt Peterburga, a napomenuo je i da je predsjedavajuća Vijeća Federacije Federalne skupštine Ruske Federacije Valentina Matvienko bila gost Srpske 2018. godine.

"Poslije Beograda, Sankt Peterburg je za nas najbliži grad na svijetu i nadam se da će tako ostati i u budućnosti. Želim da se zahvalim velikom ruskom narodu na bratskoj ljubavi prema nama", naveo je Čubrilović.