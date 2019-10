Čubrilović: Narodna skupština amortizovala udare prema Srpskoj

BANJALUKA - Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović rekao je da je parlament tokom 28 godina rada svojim odlukama amortizovao udare prema Srpskoj i srpskom narodu u BiH, te naveo da atak na Republiku ne prestaje, kao i da je ovo prostor projektovan tako da uvijek ima novih izazova.

Čubrilović je naglasio da je Narodna skupština Republike Srpske amortizovala udare poput ukidanja himne i grba Republike, te pokušaja ukidanja naziva Republika Srpska i 9. januara kao Dana Republike.

"Srpska je u svakom tom momentu bila na visini zadatka. Naši poslanici su i na sudovima odgovarali za svoj stav u parlamentu. Nisu se libili da donesu odluke za koje su bili svjesni da mogu i sudski odgovarati", rekao je Čubrilović večeras za RTRS povodom 28 godina od proglašenja Skupštine srpskog naroda u BiH, koja je preteča današnje Narodne skupštine Srpske.

On smatra da su rad Narodne skupštine najviše obilježile početne godine nakon osnivanja, kada je donesen Ustav i zakonska rješenja koja su definisala budućnost Republike Srpske.

"Tada je udaren dobar temelj i dobar ustavni osnov, te je to funkcionisanje nastavljeno sve do Dejtona, a nakon njega smo dobili međunarodnu verifikaciju. LJudi koji su projektovali i razmišljali u to vrijeme o osnivanju Narodne skupštine i o načinu na koji treba da djeluje zakonodavna vlast donijeli su pravu odluku", ocijenio je Čubrilović.

On je naglasio da o specifičnosti uslova u kojima sada radi Narodna skupština Republike Srpske govori činjenica da je nakon posljednjih izbora u BiH jedino ona potpuno zaokružila djelovanje.

"Narodna skupština Republike Srpske radi nesmetano, prema Ustavu i zakonu", rekao je Čubrilović.

On je naveo da je rad poslanika veoma odgovoran i ima širok dijapazon, kao i da se aktuelni saziv još nije prilagodio i upoznao o pravima i obavezama, ali poslanici odgovorno pristupaju obavezama, pogotovo kada je riječ o donošenju pojedinih zakonskih rješenja i odluka.

Čubrilović je istakao da će biti usavršavan rad najviše zakonodavne institucije, te da eventualne izmjene Poslovnika o radu neće biti nauštrb demokratskih procesa i javnosti rada.

"Zatražili smo od šefova klubova poslanika u Narodnoj skupštini da predlože izmjene Poslovnika o radu. Da li će biti izmijenjen zavisi od poslanika, odnosno da li to žele i u kojoj formi. U Poslovniku, zaista, ima nepreciznih stvari koje mogu biti dodatno definisane", rekao je Čubrilović.

On je istakao da su proučene prakse mnogih skupština. "Naša skupština se ne razlikuje mnogo od najviših zakonodavnih institucija u regionu, ali je potrebno unapređivati njene efikasnosti", dodao je Čubrilović.

Čubrilović kaže da su rasprave koje nemaju veze sa tačkom dnevnog reda, verbalni sukobi, pa i uvrede sastavni dio parlamentarnog života, ali da to treba više pripisivati pojedincu, nego kao obilježje parlamenta.

"Parlament izvršava sve obaveze prema zakonu, Poslovniku o radu i rukovodstvo Narodne skupštine se trudi ostati na tom nivou. Poslanici sa sobom nose i različite navike i kućno vaspitanje. To treba više pripisivati pojedincu, nego posmatrati kao obilježje parlamenta", naglasio je Čubrilović.

Govoreći o činjenici da je u prva tri kvartala Narodna skupština Republike Srpske usvojila 45 zakonodavnih akata i 31 tematsku cjelinu, te da je posljednja sjednica imala više od 40 tačaka, Čubrilović je naveo da je važna priprema i da tačke prođu odbore koji su zainteresovani da razmatraju pojedine tačke, zauzmu određene stavove, jer tu stručnost dolazi do izražaja više nego u samom parlamentu.

Govoreći o radu Vlade Republike Srpske, Čubrilović je ocijenio da je zadovoljan dinamikom rada.

"Zahvaljujući radu Vlade, Narodna skupština obaveze izvršava planiranom dinamikom. Kada je riječ o ekonomskoj situaciji, možemo da budemo zadovoljni jer Vlada izvršava sve budžetske obaveze, te servisira dugove prema kreditorima. Međutim, nedostaje više infrastrukturnih investicija, što je preduslov za bolji privredni razvoj, a znam da će ovo biti promijenjeno u narednih nekoliko mjeseci", kaže Čubrilović.

Čubrilović: Mogući veći problemi sa migrantima

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović ocijenio je da može doći do većih problema sa migrantskom krizom jer BiH ima slabu ekonomiju i složen sistem koji ne funkcioniše i istakao da formiranje kampova za migrante ne dolazi u obzir ni za Republiku Srpsku, niti za BiH.

Čubrilović je naveo da je zatvaranjem Mađarske i dijelom Hrvatske granice, BiH postala veoma pogodan prostor za migrante, koji su najvećim dijelom problem Federacije BiH, ali i prostora Bileće u Republici Srpskoj, te granice sa Crnom Gorom.

On je za RTRS rekao da Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske dobro obavlja posao i da bi tako trebalo da se ponašaju i druge organizacije koje su zadužene za rješavanje te situacije.

"Republika Srpska nije rekla da neće da primi migrante zato što ne želi da pomogne tim ljudima, nego zato što, zaista, ne postoji mogućnost za to. Možemo i pomažemo trenutno tim ljudima, dok su u tranzitu, ali da pravimo kampove, to ne dolazi u obzir ni za Republiku Srpsku, niti za BiH", rekao je Čubrilović, komentarišući najave o mogućem premještanju migranata iz kampa "Vučjak" kod Bihaća u srpsko povratničko selo Medeno Polje kod Bosanskog Petrovca.

Osvrćući se na nedavnu posjetu ruskog premijera Dmitrija Medvedeva Srbiji povodom obilježavanja 75 godina od oslobođenja Beograda, Čubrilović je rekao da to imponuje srpskom narodu, jer ukazuje da Srbija nije sama u obilježavanju tog jubileja i da ima podršku velike zemlje kakva je Rusija.

"To prijateljstvo traje dugi niz godina, a na ovaj način je samo potvrđeno", rekao je Čubrilović.

Čubrilović je rekao da je, uz srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika i predsjednika Srpske Željku Cvijanović, imao priliku da razgovara sa Medvedevim, koji je izrazio podršku Republici Srpskoj i ruskim projektima koji se ovdje realizuju.

"Implementiranjem tih projekata možemo samo postići ekonomski prosperitet i to treba gledati na taj način, a nikako kao obilježavanje nečije teritorije ili prostora, jer svima u BiH mogu dobro doći projekti kao što je gasovod i drugi u kojima Rusija želi da učestvuje finansijski", naglasio je Čubrilović.

Čubrilović je rekao da Republika Srpska bez infastrukture ne može razvijati ni privredu, te istakao značaj projekata kao što je izgradnja mosta kod Gradiške i najavljenu gradnju auto-puta Beograd-Sarajevo, koji će jednim dijelom ići kroz Srpsku, jer će oni doprinijeti da se Republika Srpske poveže sa regionom.

Komentarišući dodjelu ovogodišnje Nobelove nagrade za književnost Peteru Handkeu, Čubrilović je istakao da je to priznanje otišlo u prave ruke i da srpski narod treba da bude posebno zadovoljan, jer će to imati pozitivne efekte u kulturološkom, političkom i svakom drugom smislu, s obzirom na to da su poznati stavovi tog austrijskog pisca o Srbiji i Srbima.

"Raduje me i činjenica da su se naš proslavljeni režiser i savjetnik srpskog člana Predsjedništva BiH Emir Kusturica i ministar kulture i informisanja Srbije Vladan Vukosavljević sastali u Parizu sa Handkeom i čestitali mu za ovo značajno priznanje", naglasio je Čubrilović.

On je rekao da ga nije iznenadilo reagovanje iz Sarajeva u vezi sa dodjelom nagrade Handkeu, budući da su poznati njihovi stavovi, ali da je takvo ponašnje neozbiljno, jer ne mora sve da bude politički obojeno kao što se priželjkuje na ovim prostorima.

Čubrilović: Srpska da usaglašeno odgovori na deklaraciju SDA

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović izjavio je da bi posebna sjednica parlamenta Srpske o deklaraciji SDA mogla da bude održana u prvoj polovini novembra i da očekuje usaglašen odgovor Srpske, koji bi bio podržan velikom većinom poslanika.

On je rekao da zahtjev za održavanje posebne sjednice još nije primljen, ali i naglasio da Srpska treba da kroz formu zaključaka i odluka Narodne skupštine pokaže svoje viđenje donošenja deklaracije SDA čiji ciljevi su za Srbe uznemirujući.

"Deklaracija SDA ima isti cilj kao i one koje su rađene prije više od 30 godina. Mora se stati sa ovim, jer srpski narod se ne osjeća lagodno kada vidi ciljeve ovakvih dokumenata. Zato Republika Srpska mora da u Narodnoj skupštini zauzme stav o svemu", istakao je Čubrilović za RTRS.

Čubrilović tvrdi da srpski predstavnici na nivou BiH nemaju osjećaj odgovornosti prema Narodnoj skupštini, što nije dobro.

"Svakom od nas bi Republika Srpska morala da bude iznad svega i da o pojedinim pitanjima imamo jedinstvene stavove. Moramo partijske, pojedinačne i lične interese staviti u funkciju srpskog naroda", kaže Čubrilović.

On je ocijenio da je nedopustivo što na nivou BiH vlast nije formirana ni godinu dana nakon izbora.

"Kada je pisan Izborni zakon BiH, a stranci su imali ogroman uticaj, nije se razmišljalo o ovakvoj situaciji, što je nevjerovatno. Imamo i negativan primjer u Mostaru, gdje godinama ne mogu da budu sprovedeni izborni rezultati. Ovakva situacija na nivou BiH nije dobra, iako Srpska može da i bez toga funkcioniše", naglasio je Čubrilović.

On je ponovio da Godišnji nacionalni program /ANP/ ne može biti uslov za formiranje novog saziva Savjeta ministara, nego da su stav o ovome nametnule pojedine ambasade.

Kada je riječ o vladajućoj koaliciji u Srpskoj, Čubrilović, koji je i lider Demos-a ocijenio je da je ona stabilna i da su dobri odnosi među strankama koje je čine.

"Koalicija je stabilna, postoji komotna skupštinska većina. Što se tiče rada parlamenta odražava se možda u nekom segmentu rada ovo što nije kompletirana vlast na nivou BiH", rekao je Čubrilović.