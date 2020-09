Čubrilović: Nastaviti sa dosadašnjim načinom rada i rezultat slijedi

PALE - Predsjedništvo Demokratskog saveza /Demos/ danas je na Palama analiziralo dosadašnje i predizborne aktivnosti koje su pred ovom strankom uoči novembarskih lokalnih izbora i zaključilo da ukoliko bude nastavljeno na ovaj način, dobar rezultat neće izostati, izjavio je predsjednik stranke Nedeljko Čubrilović.

"Naši ljudi koji pripremaju kampanju rade to na amaterskoj osnovi jer nismo u mogućnosti da to drugačije radimo, ali je sve do sada urađeno veoma profesionalno", rekao je Čubrilović i dodao da je urađeno puno na pripremi kampanje i informisanju učesnika u izbornom procesu.

On očekuje rast entuzijazma članstva, birača i simpatizera Demosa i da ova stranka na dan izbora pokaže svoju vrijednost.

Čubrilović je izjavio novinarima da je CIK ovjerio kandidatske liste Demosa i da su u toku pripreme za izbornu kampanju, koja treba da počne sredinom oktobra.

On je precizirao da Demos na lokalne izbore izlazi u 55 lokalnih zajednica, od toga u sedam u okviru koalicije, a u ostalim samostalno, te da ima pet kandidata za načelnike.

Zamjenik predsjednika Demosa Spomenka Stevanović navela je da je ova stranka izvršila sve organizacione pripreme na terenu i da spremno dočekuje početak izborne kampanje.

"U kampanji ćemo predstaviti naš program koji je baziran isključivo na prijedlozima za rješavanje ekonomske situacije jer smatramo da popravljanjem ekonomske situacije možemo popraviti stanje u svim ostalim sferama društva", rekla je Stevanovićeva.

Ona je dodala da je Demos fokus stavio na kvalitetne odborničke liste koje su sastavljene od ljudi sa poslovnim rezultatima, ali i mladih ljudi koji imaju viziju daljeg razvoja Republike Srpske.

"U izbornoj kampanji ćemo se ponašati fer i korektno, nećemo se baviti drugim strankama i predstavljaćemo naše kandidate i program", rekla je Stevanovićeva.

Prema njenim riječima, Demos na lokalnim izborima 15. novembra očekuje dobar rezultat, posebno u Izbornoj jedinici tri, koja obuhvata zvorničku i romanijsku regiju, te Hercegovinu.