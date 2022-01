Čubrilović: Nema razloga da Vučićeva molba ne bude uvažena

BANJALUKA - Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović je rekao da je Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, zamolio da predstavnici RS učestvuju u radu zajedničkih institucija i bore se za poziciju RS u punom kapacitetu.

"Uvažavajući zaključke NS RS naši predstavnici to i čine. Kad god je ugrožen interes RS i pozicije RS unutar BiH naši predstavnici učestvuju u tome a to je i proizvod posebnih sjednica koje je NS RS imala kao kod preglasavanja naših predstavnika u Sarajevu", rekao je on.

On je dodao da nema razloga da Vučićeva molba ne bude uvažena imajući u vidu dobre odnose Srbije i RS, ali da će odluku, kako je naglasio, donijeti politički predstavnici RS.

Čubrilović je takođe rekao da još uvijek nema zahtjeva za zakazivanje posebne sjednice, ali da vjeruje da će doći do redovne sjednice.

"2022. treba da bude godina kompromisa"

Tekuća godina treba da bude godina kompromisa i smirivanja situacije, rekao je Nedeljko Čubrilović, predsjednik Narodne skupštine RS na novogodišnjem prijemu za predstavnike medija.

On je rekao da će ova godina biti po mnogo čemu turbulentna jer će se u njoj održati opšti izbori.

"Mislim da je vrijeme da svi shvatimo ozbiljnost situacije, a tu mislim na sve političare koji mogu da utiču pa i na vas novinare koji izvještavate javnost, da se strasti moraju smirati. Nije vrijeme za velike riječi nego za konkretne poslove. A ima načina da se sve ovo prevaziđe i da budemo konstruktivni i da tražimo konsenzus na svakom koraku gdje je to moguće i da tražimo rješenja koja će zadovoljiti najveći broj građana RS iz svih naroda. Nemojte da parcijalnim rješenjima dovedemo ovu zemlju u još goru situaciju i ovu ekonomiju u još teži položaj da dovodimo naše građane da razmišljaju da je bolje napusiti ovaj prostor", rekao je Čubrilović.

Govoreći o radu parlamenta u protekloj godini, rekao je da je ona bila definisana mjerama o suzbijanju posljedica kovida, a što se tiče usvojenih rješenja, rekao je da je NS RS ponovo bila najbolja u BiH, i da je urađeno više nego što je bilo predviđeno programom rada.

"Ja neću da čitam brojeve ali činjenice su nepobitne. Nemamo mogućnost da pravimo usporedbe s drugim parlamentima jer se u BiH praktično vrlo malo radi što se tiče drugih parlamenata", rekao je Čubrilović.