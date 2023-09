Čubrilović: Nije iznenađenje Šmitova izjava da je opozicija tražila smjenu Dodika

BANJALUKA - Lider DEMOS-a Nedeljko Čubrilović rekao je da su u velikoj zabludi svi koji smatraju da će se politička kriza riješiti ako se sa scene ukloni predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, dodavši da ga ne iznenađuje izjava Kristijana Šmita da su opozicioni lideri u Srpskoj od njega tražili tako nešto.

"To nije iznenađenje i jasno je da već duže vrijeme određene političke opcije misle da na taj način riješe političku krizu. Ali to je jedna velika zabluda, jer ako tim putem krenemo, tek ćemo da imamo probleme", naglasio je Čubrilović.

On je ocijenio i da navedena Šmitova izjava pokazuje njegovu neozbiljnost.

"Ako Šmit to na taj način želi da promoviše, zašto nije odmah javno rekao kada je to bilo i šta, a ne sada kada je situacija takva kakva jeste, kada ga niko ne želi u Srpskoj. Sada on dodatno dolijeva ulje na vatru", naveo je Čubrilović.

On je rekao da i ovakve izjave poput Šmitove "govore o nama i da ne možemo da postignemo nikakav principijelan dogovor i da pojedinci misle da je mnogo lakše preko posrednika".

"Nažalost, protektorat koji je ovdje duže vrijeme pokušava se još više promovisati od nekih strana koje misle da mogu doći u neku bolju poziciju. I to je još jedna zabluda, a pogotovo je zabluda da to mogu da sprovedu", rekao je Čubrilović.

Kristijan Šmit izjavio je da su lideri opozicije u Republici Srpskoj tražili od njega da sa političke scene ukloni predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.

"Mogao bih reći i mjesto i vrijeme kada su mi njihovi lideri tražili da maknem Dodika uz primjenu bonskih ovlaštenja. Zbog toga me čak iznenadilo to da su se neki od njih solidarisali sa Dodikom", rekao Šmit za "Dnevni avaz".