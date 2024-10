Čubrilović: Očekujemo dva načelnička mjesta i oko 100 odborničkih mandata

BANJALUKA - Očekujemo da DEMOS osvoji tri odbornička mjesta i pozivam građane da podrže naše kandidate, a obećavam da ćemo mi biti glas naroda u naredne četiri godine.

Poručio je nosilac liste za Skupštinu Banjaluke Boran Bosančić na završnoj konferenciji za novinare.

"Naši skupovi bili su izuzetno posjećeni, na njima se okupilo nekoliko hiljada građana, što nam daje za pravo da vjerujemo da ćemo ostvariti projektovani cilj, a to su tri odbornika u Skupštini Banjaluke. Razlog više da u to vjerujemo jeste činjenica da našu listu čine kvalitetni kadrovi, ostvareni ljudi sa zavidnim biografijama", rekao je Bosančić.

Istakao je da na skupove DEMOS-a nije dolazio niko zato što je ucjenjen, natjeran i slično, već zato što je to njihova želja.

On je dodao da građani trebaju da nam daju podršku, jer na našim listama nema finansijera, sumnjivih tajkuna i lica koja mogu doći u sukob sa zakonom. Lista je ostala kompletna i nismo imali izlazaka unutar same liste i to govori o veoma dobroj saradnji i želji da radimo u intresu građana.

Bosančić je ponovio da će se budući odbornici ove stranke zalagati i za veći broj vrtića u vlasništvu grada, izgradnju četiri javne garaže, veća ulaganja u putnu infrastrukturu i to najmanje 5 miliona godišnje, završetak projekata vodosnabdijevanja, pokrenuti postupak izgradnje kolektora na Vrbasu, ali i izmještanje deponije iz Ramića, te donošenje regulacionih planova u interesu građana, a ne u interesu krupnog kapitala. Rekao je i da trebaju i veća izlaganja za sport i kulturu.

Predsjednik DEMOS-a Nedeljko Čubrilović rekao jeda je cilj stranke da na predstojećim lokalnim izborima osvoji oko 100 odborničkih mandata i dva načelnička mjesta u Republici Srpskoj.

On je na završnoj konferenciji za novinare rekao da DEMOS vodi politiku bez lažnih obećanja i koja zagovara kompromis, rješenja i jedinstvo, ne samo unutar koalicionih partnera, već i unutar srpskog naroda.

"Tokom proteklog perioda, obilazeći Republiku Srpsku, uvjerili smo se da možemo da računamo na podršku građana", istakao je Čubrilović.

On je ocijenio da će ostvareni rezultati na predstojećim izborima stvoriti osnovu za parlamentarne izbore 2026. godine, da je sada prilika da DEMOS uđe u svaku lokalnu zajednicu i tako promoviše politiku koju zagovara kroz političku platformu.

Čubrilović je pozvao građane da dostojanstveno izađu na izbore i glasaju po svojoj savjesti, izrazivši uvjerenje da će ova stranka osvojiti najmanje dva načelnička mjesta, i to na Palama i u Driniću.

Kandidat za načelnika Drinića Milan Grbić pozvao je sugrađane da ne nasijedaju na ucjene putem telefonskih poziva, poručivši im da im niko ne može uzeti njihova ostvarena socijalna, zdravstvena i penziona prava. Pozvao ih je da glasaju za njega.

"Vaš glas za mene je glas za budućnost i za našu djecu", poručio je Grbić.

