Čubrilović: Odlazak DNS neće uticati na odlučivanje

BANJALUKA - Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović rekao je da to što je DNS napustio vladajuću većinu u parlamentu nikako neće uticati na donošenje odluka.

Čubrilović je naveo da je u skupštinskoj većini i dalje više od 50 poslanika.

"Možda nemamo i nećemo imati svaki put dvotrećinsku većinu za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda koji pokreće srpski član Predsjedništva BiH. Ali, svima treba da je stalo da zajedno štitimo te interese i da ne bude upitna ta većina jer je to iznad interesa stranaka koje imaju sjedište u Srpskoj", rekao je Čubrilović za RTRS.

On je naglasio da veto srpskog člana Predsjedništva BiH predstavlja mogućnost Narodne skupštine da ospori svaku odluku sa nivoa BiH na štetu Srpske.

"To je dobar institut zaštite vitalnog interesa Srpske i srpskog naroda u BiH koji koristi srpski član Predsjedništva. U posljednje vrijeme to je radio nekoliko puta i taj institut ne smijemo ispustiti i dozvoliti da se nečim drugim zamijeni takav odnos. To je najvažnija odluka koja se u nekom trenutku može donijeti u Srpskoj jer ste sigurni da je u tom slučaju potpuno zaštićen interes srpskog naroda u BiH", istakao je Čubrilović.

On je, povodom 29 godina od formiranja Skupštine srpskog naroda u BiH, na čijim temeljima je nastao današnji republički parlament, rekao da je to bio istorijski korak u osnivanju Srpske.

"Poslanici prvog saziva Skupštine imali su vizionarski pristup i postavili prve temelje Republike", istakao je Čubrilović.

On je rekao da su parlament i Srpska preživjeli situacije u kojima su visoki predstavnici u BiH djelovali mimo Ustava i bilo kakvih pravila.

"Uspio se očuvati visok stepen državnosti Srpske i sposobnost da ona istraje u svojim nakanama da Dejtonski mirovni sporazum bude implementiran po svom slovu, a ne po duhu", rekao je Čubrilović.

On je naglasio da Srpska danas u BiH najviše istrajava kada je riječ o poštovanju Dejtonskog mirovnog sporazuma u izvornom obliku, navodeći da su mnoge njene ustavne nadležnosti prenesene na nivo BiH nezakonitim radnjama.

"Očekujemo i nadamo se da ide vrijeme u kome ćemo potomcima ostaviti elemente državnosti koje su nam ostavili oni koji su za Srpsku dali i živote", istakao je Čubrilović.

On je naveo da Srpska zaslužuje punu pažnju svih njenih narodnih poslanika, te da niko ne smije da skrnavi istorijske činjenice, pogotovo one za koje se srpski narod borio u proteklom građanskom ratu.

Čubrilović je rekao da je Skupština najefikasniji parlament u okruženju jer se na vrijeme konstituiše i donosi budžete i ekonomsku politiku.

"I to zato jer je Srpska stabilna i jer se Vlada na vrijeme konstituiše, te dostavlja akte na usvajanje", rekao je Čubrilović i dodao da se u parlamentu Srpske donosi najviše zakona i zakonskih rješenja koji se prilagođavaju evropskoj praksi.

On je istakao da je novi skupštinski poslovnik donio veću efikasnost u radu parlamenta i zaštitu njegovog digniteta.

Kada je riječ o osporavanjima mjera Republičkog štaba za vanredne situacije u vezi sa virusom korona, Čubrilović je naglasio da je na tom planu važno poštovati odluke zdravstvene struke jer je zdravlje ljudi ispred svega.