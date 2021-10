Čubrilović: Prava i interesi Srba u BiH nisu na štetu drugih naroda

​BANJALUKA - Srpski narod u BiH i danas kao i prije 30 godina mora da brani svoja prava i interese koji ni u čemu nisu veći od prava i interesa drugih naroda u BiH, niti su na njihovu štetu, poručio je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović, otvarajući u Banjaluci izložbu povodom obilježavanja tri decenije parlamenta Srpske.

On je napomenuo da je osnivanje Skupštine srpskog naroda u BiH, pravne preteče Narodne skupštine Republike Srpske, 24. oktobra 1991. godine, bilo politički iznuđeno s ciljem odbrane od preglasavanja od poslanika iz druga dva naroda u BiH i zaštite konstitutivnosti i ravnopravnosti srpskog naroda u BiH.

"I onda i danas gotovo je ista struktura onih koji neće do kraja da nas čuju a kamo li da razumiju. I onda i danas morali smo braniti svoja prava i interese koji ni u čemu nisu veći od prava i interesa drugih naroda u BiH, niti su na njihovu štetu", naglasio je Čubrilović u obraćanju u Galeriji Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske (ANURS).

On je rekao da je izložba povodom 30 godina razvoja Narodne skupštine Republike Srpske svjedoči o tome da srpskom narodu i njegovim izabranim predstavnicima nikada nije bilo lagodno.

"To jeste i mora biti važan element naše specifične kulture sjećanja koja uvijek mora biti okrenuta i unazad i unaprijed, i u kojoj ne smijemo iznevjeriti pretke ni razočarati potomke", naglasio je Čubrilović.

Čestitajući jubilej rada i razvoja svim predsjednicima parlamenta Republike Srpske i poslanicima svih saziva, predsjednik ANURS Rajko Kuzmanović rekao je da je razvojni put parlamenta bio težak, ali častan.

"To je bio put kroz trnje do slave. Od rada u ratnim uslovima, rada po Dejtonskom sporazumu, pod uslovima razornog djelovanja visokog predstavnika, do danas u specifičnim uslovima. U svim tim fazama rada Narodna skupština je uspješno ostvarivala svoju funkciju", istakao je Kuzmanović.

Izložbu arhivskih dokumenata koji svjedoče o prelomnim istorijskim danima rada Narodne skupštine Republike Srpske priredio je Arhiv Republike Srpske.

"Ovaj kratki opis 30 godina rada Narodne skupštine Republike Srpske pokazuje sa kojim je kvalitetom ona radila i sa kolikim naporom su se angažovali njeni narodni poslanici", rekao je direktor Arhiva Bojan Stojnić.

Otvaranju izložbe koju je organizovao Arhiv Republike Srpske i Narodna skupština prisustvovali su poslanici aktuelnog saziva paralmenta Srpske, kao i prošloh saziva, predstavnici Republike Srpske u institucijama BiH, te članovi akademske zajednice Republike Srpske.