Čubrilović: RS učesnik u formiranju Oružanih snaga i može o tome da raspravlja

SARAJEVO - Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović izjavio je da je Srpska bila aktivni učesnik u formiranju Oružanih snaga i da može o tome da raspravlja, ali da još nije stigao zahtjev za održavanje posebne sjednice na kojoj bi se raspravljalo o povlačenju saglasnosti na formiranje Oružanih snaga (OS) BiH i Uprave za indirektno oporezivanje (UIO).

"Nikakav zvaničan zahtjev Narodnoj skupštini o tom pitanju nije došao, ali moramo imati u vidu činjenicu na koji način su formirane Oružane snage BiH jer je Vojska Republike Srpske bila prisutna u Dejtonskom sporazumu. Oni koji su učestvovali u formiranju Oružanih snaga BiH mogu da daju svoj stav i mišljenje o radu te vojske, kontrole rada i ne treba sporiti pravo jednoj od strana koja je učestvovala u formiranju Oružanihs naga da iznese svoje viđenje o tome", rekao je Čubrilović.

On je za N1 istakao da će se, kada taj zahtjev stigne, o njemu izjasniti Kolegijum Narodne skupštine.

Prema njegovim riječima, povlačenjem saglasnosti na formiranje Oružanih snaga BiH i Uprave za indirektno oporezivanje, zabranilo bi se djelovanje Sipe i pravosudnih institucija BiH na prostoru Srpske.

On je naveo da je kod većine građana u BiH, način na koji BiH funkcioniše odavno izgubio kredibilitet, te da neki zvaničnici iz reda bošnjačkog naroda koriste priliku na mnogim skupovima po svijetu da napadaju Republiku Srpsku i srpski narod.

Čubrilović je pojasnio da je morao da reaguje i na izlaganje lidera SDA Bakira Izetbegovića kome je poručio da "mora da shvati da je on jedan od najvećih remetilačkih faktora u BiH" i da "nije demokratija ono što on izdiktira, a tri stranca podrže".

"Nama u BiH kompromis mora biti glavna riječ. Moramo nalaziti kompromisna rješenja oko kojih će se složiti većina naroda kako bismo mogli funkcionisati onako kako to i normalan svijet očekuje od nas, a ne nikako nametanjem i nekakvom poludiktaturom", poručio je Čubrilović.

Čubrilović je istakao da nema čega da se plaši Republika Srpska i da je nedopustivo da se u BiH više poštuje riječ stranca, koji u ovoj zedmlji provede određeno vrijeme i ode iz nje, nego njenih zvaničnika.

On je dodao da su zvaničnici iz Republike Srpske jedini proaktivni kada je riječ o rješenju mnogih pitanja u BiH i podsjetio da postoji zvanični poziv predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović svim političkim snagama u BiH za razgovore, ali da se drugi ne odazivaju na taj "otvoreni poziv i pruženu ruku"iz Srpske.

Čubrilović je govoreći o situaciji u vezi sa kiseonikom, rekao da ne vidi nikakvu potrebu da o tome raspravlja Narodna skupština Republike Srpske i da se time trebaju baviti nadležne institucije.

On je dodao da je moguće da iza svega toga stoji određena politička priča, da sve to nije dobro da se u javni prostor iznose poluistine.

"Nije dobro u javni prostor iznositi neistine ili poluistine o tako važnoj stvari jer su u pitanju ljudski životi, bolnice i hiljade pacijenata. Uznemirenost može da se osjeti na svakom koraku. Nema razloga da ne vjerujem zvaničnim institucijama. Ni od koga nisam čuo da kisik koji se koristi u bolnicama ne zadovoljava i da nije ispravan i to su mi potvrdili ljekari. Mislim da bi više trebali da vjerujemo zvaničnim institucijama a svakako sve ovo treba da se ispita do kraja", rekao je Čubrilović.

On je naveo da je Narodna skupština poslednja koja treba da razmatra to pitanje, te da nema razloga da se javnost uznemiruje nekim dodatnim sjednicama Narodne skupštine.

On je dodao da oni koji su napravili propuste treba da odgovaaju i da vrlo brzo očekuje epilog o tom pitanju.

Komentarišući tvrdnje da je zbog tih dešavanja, Vlada Republike Srpske pred kapitulacijom, Čubrilović je rekao da se ne slaže sa tom konstatacijom i da je Vlada potpuno stabilna i radi svoj posao.

"Propusta ima naravno i treba ih otkloniti, ali zar treba od svake muhe napraviti medvjeda. Treba da pustimo ljude da rade svoj posao, a za svaku nepravilnost koja se pojavi postoje institucije koje je trebaju riješiti i ispitati, a ne da u javnosti rješavamo svaki problem jer šta bi drugo opozicija radila nego rušila poziciju kako bi došla na to mjesto. To je osnovni smisao njegovog posla", dodao je Čubrilović.

Govoreći o sastanku Bakira Izetbegovića sa predsjednikom Hrvatske Zoranom Milanovićem, on je rekao da političari u BiH međusobno treba da razgovaraju bez posredovanja stranaca, pa barem to bile i najbliže komšije.

"Kada oni dođu do rješenja ili do polurješenja onda tu može pomoći i susjed i bilo koji svijet ako imaju dobre namjere prema ovoj državi. Kada je riječ o posjetama Beogradu predstavnika Republike Srpske, mora se imati u vidu da Srpska ima potpisan Sporazum o paralelnim specijalnim vezama, a koje opet Dejton prepoznaje. Nama ne treba smetati saradnja sa Srbijom ili jednog dijela BiH sa Hrvatskom, to treba da doprinosi na izgradnji naših boljih dobrosusjedskih odnosa", naglasio je Čubrilović.

Nakon što su diplomate otkrile da EU više ne može garantovati članstvo za šest zemalja zapadnog Balkana, Čubrilović je mišljenja da se mora raditi na evropskom putu BiH bez obzira na to da li će BiH ući u tu evropsku zajednicu.

"Treba da usvojimo evropske standarde, a onda će valjda to nekad neko prepoznati", poručio je Čubrilović.