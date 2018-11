Čubrilović: SNSD ostvario rezultat kojim može diktirati uslove

BANJALUKA - Zamjenik predsjednika DNS-a Nedeljko Čubrilović rekao je da je SNSD na oktobarskim izborima ostvario rezultat kojim može da diktira uslove, ali da će stranački organi DNS-a odlučiti da li će prihvatiti te uslove.

"Manje je važno šta je mislim da je opravdano u ovom trenutku. Kapacitet SNSD-a je takav da će sigurno u novoj koaliciji diktirati određene uslove", rekao je Čubrilović novinarima u Banjaluci, komentarišući najave da bi SNSD mogao dati novog premijera.

On je naveo da DNS još nije zauzeo stav o tom pitanju i da organi stranke još nisu ni zasjedali. "Kada budemo imali konačan stav, onda ćemo komentarisati", dodao je Čubrilović.

Čubrilović kaže da nije razgovarano ni unutar DNS-a, a pogotovo ne sa koalicionim partnerima, o tome da li će ponovo biti predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.

Odgovarajući na pitanje hoće li DNS pristati na, eventualno, manji broj ministarstava u novoj vladi da bi to mjesto pripalo Ujedinjenoj Srpskoj, on je rekao da to treba pitati one koji najavljuju takve mogućnosti, a DNS će se izjasniti kada bude imao neke ponude, obavio razgovore i organi stranke zauzeli konačne stavove.

Čubrilović je, komentarišući eventualnu koaliciju SDS-a sa SNSD-om na nivou BiH, rekao da nakon svakih izbora dođe do sukobljavanja mišljenja unutar stranaka, dodajući da ovo pitanje treba postaviti SDS-u jer je njihova stvar kako će o tome odlučiti.

Odgovarajući na pitanje da li će poslanicima biti ukinut "bijeli hljeb", Čubrilović je rekao da je bilo pokušaja da se to uradi i u prethodnom sazivu Narodne skupštine, ali da to do danas nije urađeno, te sve zavisi od ljudi koji će odlučivati u novom sazivu.