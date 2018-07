Čubrilović: Samo Tužilaštvo može kvalifikovati krivično djelo

BANJALUKA - Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović izjavio je Srni da Anketni odbor, niti bilo ko drugi, izuzev nadležnog tužilaštva, nema pravo da vrši kvalifikaciju bilo kog krivičnog djela, što se odnosi i na slučaj tragičnog stradanja mladića Davida Dragičevića.

"Da smo ušli u donošenje zaključaka kojim se izražava osnov sumnje u postojanje krivičnog djela, bez obzira da li je ta kvalifikacija da je riječ o samoubistvu ili ubistvu, mi bismo izašli izvan zakonskih okvira i prekršili član 70 Ustava kojim su striktno definisane nadležnosti Narodne skupštine", pojasnio je Čubrilović.

Predsjednik Narodne skupštine je ponovio da bi prihvatanje izvještaja Anketnog odbora kojim se kvalifikuje djelo jasno uvelo Narodnu skupštinu u vanustavno djelovanje jer je Anketni odbor, kao njeno tijelo, nenadležan organ za kvalifikacije te vrste.

"Član 99 Poslovnika Narodne skupštine precizno definiše obrazovanje i nadležnosti anketnog odbora. U stavu dva tog člana piše - Anketni odbor ne može vršiti istražne ili druge sudske radnje", pojasnio je Čubrilović.

On je dodao da izvještaj Anketnog odbora ne sadrži sve elemente iz odluke o njegovom obrazovanju kojom je obavezan da zatraži od svih relevantnih institucija izvještaje, neophodne podatke, obavještenja, kao i da pribavi potrebne izjave pojedinaca, a sve su ciljem kreiranja što potpunijeg izvještaja.

"Ako se sagleda sve navedeno, jasno je da predloženim zaključcima Anketni odbor izlazi iz nadležnosti, čime se ugrožava nezavisnost i samostalnost pravosudnih organa u odnosu na zakonodavnu i izvršnu vlast u Srpskoj", naveo je Čubrilović.

On je naglasio da i vladajuća većina i opozicija u Narodnoj skupštini Republike Srpske traže da Okružno tužilaštvo Banjaluka slučaj stradanja Davida Dragičevića dovede do kraja.

"Interesuje nas samo istina i ništa drugo, a nadležno tužilaštvo javnost mora informisati o stvarnim činjenicama", dodao je Čubrilović.

Komentarišući nezvanične navode da je Okružno tužilaštvo Banjaluka u petak, 29. juna, kvalifikovalo slučaj stradanja Davida Dragičevića, Čubrilović je rekao da nema zvaničnu potvrdu o tome.

"Tvrdnje da je nadležno tužilaštvo završilo istragu i kvalifikovalo djelo su nezvanične. Mi do danas nemamo potvrdu da se to dogodilo. Kao predsjednik Narodne skupštine nemam pravo da zovem tužilaštvo i pitam za navedeni slučaj ili da nešto provjeravam jer bi se to smatralo kao pritisak na pravosuđe. Sačekaćemo zvanične informacije, a do tada bilo bi neozbiljno upuštati se u polemiku o toj temi", zaključio je Čubrilović.

Narodna skupština Repbulike Srpske sinoć je završila raspravu o izvještaju Anketnog odbora o stradanju Davida Dragičevića.