Čubrilović: Srbi očekuju pomoć u dobijanju statusa nacionalne manjine u Sloveniji

LJUBLJANA - Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović izjavio je Srni da su ga predstavnici Saveza srpskih društava u Sloveniji danas informisali o problemu sa kojim se susreću jer nisu priznati kao nacionalna manjina, te da očekuju da se u rješavanje tog pitanja uključe vlasti Srpske i Srbije.

Čubrilović je istakao da im to čini dodatni problem u realizaciji nekih njihovih projekata, jer nisu sastavni dio budžeta, odnosno politike koja se vodi na nivou države.

"Mislim da su u obavezi svi političari i u Srbiji i u Republici Srpskoj da stanu u zaštitu tih ljudi u kapacitetu u kome je to moguće", rekao je Čubrilović poslije sastanka sa predstavnicima Saveza, koji u Sloveniji okuplja 16 društava.

On je naglasio da je siguran da će Republika Srpska nastojati da animira one koji o tome odlučuju da to pitanje riješe na zadovoljstvo tih građana.

Čubrilović je napomenuo da su Srbi, poslije Slovenaca, najbrojniji narod u Sloveniji, ali oni u toj državi nemaju ono što su dobili Slovenci u Srbiji.

"Oni očekuju da reciprocitet vrijedi i za njih kao što to vrijedi za Slovence u Srbiji i Republici Srpskoj", rekao je Čubrilović.

Čubrilović je napomenuo da oni nisu nezadovoljni odnosom lokalne zajednice niti države prema njima kao prema građanima.

Problem o kojem su ga upoznali predstavnici Saveza srpskih društava u Sloveniji Čubrilović kaže da je pomenuo u današnjem razgovoru sa poslanikom u slovenačkom parlamentu Zmagom Jelinčičem.

On je podsjetio da je stav Jelinčiča poznat ovdašnjoj javnosti kada je riječ i o BiH i o Republici Srpskoj.

"Jelinčič je zadovoljan saradnjom kakvu ima sa institucijama, a pogotovo našim medijskim prostorom. Uskoro će biti u Banjaluci na raznim sastancima i sigurno je da ćemo se ponovo sresti", rekao je Čubrilović.