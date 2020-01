Čubrilović: Srpska će 9. januar proslavljati dugo u budućnosti

BANJALUKA - Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović poručio je da Republika Srpska 9. januar proslavlja četvrt vijeka i da će ga proslavljati dugo u budućnosti.

Čubrilović je istakao da odluka Ustavnog suda BiH da 9. januar ponovo ospori nije uticala na ovogodišnju proslavu Dana Republike Srpske.

"Podsjetiću vas da u odluci Ustavnog suda Dan Republike nije proglašen neustavnim, šta više, postojanje ovog praznika je potvrđeno. Odlukom je ukinut samo stav jedan u članu dva kojim je određeno da je Dan Republike 9. januara. Sve ostale odredbe koje uređuju Dan Republike su u skladu s Ustavom", istakao je Čubrilović.

On je naglasio da to znači da je Zakon o Danu Republike i dalje na snazi i da Republika Srpska ima pravo da obilježava taj praznik.

"Vrijeme i način obilježavanja i praznovanja Dana Republike može se urediti i odlukom Vlade Republike Srpske, što je i propisano zakonom. Još jednom naglašavam, ovogodišnja proslava je u potpunosti u skladu sa zakonom i Ustavom", rekao je Čubrilović.

Ustavi sud, naglasio je on, ne može poništiti istorijsku činjenicu da je Republika Srpska osnovana 9. januara 1992. godine

Na pitanje da li je nađeno drugo rješenje za dio člana Zakona o Danu Republike Srpske koji je poništen, Čubrilović je rekao da Narodna skupština nema nikakvu obavezu kada je riječ o jednom stavu u članu dva koji je ukinut u tom zakonu.

"Kada pogledate odluku Ustavnog suda, to je potpuno jasno. Međutim, u zakonodavnom smislu radi se na tome da se zakon poboljša, s obzirom na to da je u materijalnom smislu na snazi sve osim navedenog stava", rekao je Čubrilović.

On je istakao da o radu Narodne skupštine u 2019. godini brojevi govore sami za sebe jer je to bila rekordno uspješna godina prema broju održanih sjednica, ali i obrađenih zakonodavnih i tematskih cjelina predviđenih Programom rada.

"U 2019. godini održano je sedam redovnih i šest posebnih sjednica. Narodna skupština je zasijedala ukupno 65 dana /55 dana za vrijeme redovnih i 10 za vrijeme posebnih sjednica/. Ukupno je usvojena 71 zakonodavna cjelina, od čega su 69 zakoni, a 25 zakona je usvojeno po hitnom postupku. Ukupan broj usvojenih zakonodavnih cjelina u nacrtu je 19. Kada se radi o tematskim cijelinama, Narodna skupština je u 2019. godini realizovala ukupno 68 tematskih cijelina", naveo je Čubrilović.

Ovo je, istakao je on, jedini tačan i neoboriv pokazatelj rada paralamenta.

Govoreći o posljednjoj sjednici Narodne skupštine, koja je protekla veoma burno, Čubrilović je rekao da su svi poslanici i gosti dužni da čuvaju dignitet parlamenta.

"Narodna skupština je jedina institucija vlasti u našoj Republici gdje se ravnopravno susreću pozicija i opozicija. A, to što opozicija nastupa tako kako nastupa i što koristi metode i retoriku koju koristi, to je vjerovatno njihova procjena da na taj način mogu da dobiju `poene` kod građana, birača. Lično ne mislim da je to dobar put i da to može da donese bilo kome politički profit", istakao je Čubrilović.

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedjeljko Čubrilović rekao je u intervjuu Srni da je siguran da građani Srpske poštuju svoje institucije i da će kazniti svakoga ko ih ponižava i dezavuiše na bilo koji način.