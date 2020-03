Čubrilović: Srpska poštuje svoje zakone, odluka Ustavnog suda BiH neodrživa

BANJALUKA - Republika Srpska poštuje svoje zakone, ne vodeći baš puno računa o tome kakva je odluka Ustavnog suda BiH o poljoprivrednom zemljištu, budući da nije održiva, ističe predsjednik Narodne skupštine Srpske Nedeljko Čubrilović.

Čubrilović kaže da nije moguće pronaći nijednog pravnika iz Republike Srpske koji bi mogao naći opravdanje za tu odluku.

"Sama činjenica da su sudije iz reda srpskog naroda izuzele svoje mišljenje govori o tome", rekao je Čubrilović večeras za ATV.

On je istakao da je i javnosti poznato da se od ukupno 16 neispoštovanih odluka Ustavnog suda BiH samo dvije odnose na Republiku Srpsku, a ostale na Federaciju BiH i BiH.

"I niko ne diže prašinu oko toga", naglašava Čubrilović.

On navodi da je simptomatično to što Sud BiH baš u ovo vrijeme donosi takvu odluku u vezi sa poljoprivrednim zemljištem i ukazuje da to nije dobro za BiH.

"To veoma podsjeća na nekadašnje odluke visokog predstavnika kada je htio da uruši određenu dinamiku ili proces na ovom prostoru i posezao za takozvanim bonskim ovlaštenjima - sada to čini Ustavni sud BiH. Da je taj uticaj manji mislim da bi se političari u BiH lakše dogovorili", napominje Čubrilović.

On ističe da pritisak stranaca na Republiku Srpsku gotovo da i ne prestaje - samo se dinamički mijenja.

"Može se očekivati da jača pritisak stranaca na vodeće političare, pa i na institucije Republike Srpske. Jačanjem tog pritiska jača i revolt i otpor unutar građana Srpske i sigurno je da će znati da odgovore na ovakve izazove", uvjeren je Čubrilović.

On očekuje i da će najveće političke stranke iz Republike Srpske imati sluha za to da stave Srpsku iznad svega, bez obzira na politička sukobljavanja u vezi sa predstojećim lokalnim izborima.

"Nije dobra situacija kada je riječ o nepoštivanju nekih odluka iz Narodne skupštine Republike Srpske za koje jedinstveno glasaju sve stranke iz Srpske, a da već u nekoliko dana imamo zaključke koji zapravo ništa ne znače za naše predstavnike na nivou BiH", napominje Čubrilović.

Govoreći o političkoj i ekonomskoj situaciji u Republici Srpskoj, Čubrilović je ocijenio da je Srpska stabilniji dio BiH.

"Nema razloga da ne vjerujemo Vladi Republike Srpske. To pokazuje i činjenica da funkcionišu sve institucije Srpske i da se ne duguje budžetskim koprisnicima", istakao je Čubrilović, dodajući da je obaveza Vlade i stvaranje uslova za veće investicije i za zapošljavanje.

On je naglasio da su pred Republikom Srpskom velike obaveze kada je riječ o migrantskoj krizi u BiH, budući da je to ozbiljan problem, a u vrijeme kada je trebalo da izvrši određene pripreme BiH to nije učinila.

"Vjerujem da će se BiH uozbiljiti koliko je moguće. Republika Srpska je već uradila u domenu u kojem može biti odgovorna za taj problem", ističe Čubrilović.

U vezi sa virusom korona u Republici Srpskoj, Čubrilović navodi da je Srpska tu pojavu dočekala spremno u kapacitetu u kojem je moguće.

"Ima dovoljno materijala za utvrđivanje da li je neko pozitivan na taj virus, a kapaciteti medicinskih ustanova su pripremljeni. Ne treba smetnuti sa uma da se to može oteti kontroli tamo gdje se ljudi ne pridržavaju uputstava medicinskih radnika. Mislim da će pojava virusa korona ostaviti posljedice na privredu BiH i cijelog regiona", rekao je Čubrilović.

Čubrilović: Demos samostalno za odbornike, sa SNSD-om za gradonačelnike i načelnike

Predsjednik Demosa Nedeljko Čubrilović rekao je da ova stranka još nije donijela konačne odluke, ali je sigurno da će na lokalne izbore ići samostalno za odbornike u svim lokalnim zajednicama, a u koaliciji sa SNSD-om na lokalnim nivoima za pozicije gradonačelnika i načelnika.

Čubrilović je izrazio zadovoljstvo zbog ozbiljnog rada na terenu u gotovo svim lokalnim zajednicama i istakao da skupovi koji se organizuju pokazuju da Demos ima perspektivu.

On je naglasio da je Demosu glavni koalicioni partner SNSD, koji je dominantna politička opcija u Republici Srpskoj i BiH.

"Demos poštuje koalicioni sporazum i glasamo za kadar DNS-a koji je dobio određene pozicije. Tu ne vidim nikakav problem", rekao je Čubrilović večeras za ATV.

Kada je riječ o situaciji u Bijeljini i nedavno potpisanom sporazumu Demosa sa SNSD-om, Čubrilović je istakao da će sa SNSD-om biti dogovarani dalji koraci o nastupu na izborima u tom gradu, koji se neće razlikovati od ostalih lokalnih zajednica.

"Mićo Mićić je jedna od najznačajnijih političkih figura unutar Bijeljine i nije ni čudo što se oko njega vode pregovori kojoj strani će se prikloniti. Mi smo potpisali podršku SNSD-u i Bijeljina se, što se nas tiče, ni po čemu neće razlikovati od ostalih lokalnih zajednica", rekao je Čubrilović.