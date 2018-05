Čubrilović: Suditi po pravu i pravdi, a ne po političkim porukama

ISTOČNO SARAJEVO - Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović izjavio je u Istočnom Sarajevu da je bolna činjenica da ni poslije 26 godina niko nije odgovarao za zločine nad pripadnicima JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, te izrazio nadu da će ubuduće biti više razuma na svim stranama i da će sudovi suditi po pravu i pravdi, a ne po političkim porukama.

"Tada možemo očekivati boljitak za cijelu BiH", rekao je Čubrilović danas novinarima na obilježavanju stradanja pripadnika JNA u Dobrovoljačkoj ulici.

On je pozvao političko Sarajevo da shvati ozbiljnost situacije, kao i Sud i Tužilaštvo BiH, koji su najodgovorniji što poslije 26 godina nema odgovornih za ova nedjela.

"Teško je što ne možemo ovaj dan obiljižiti na mjestu stradanja sa porukom da se to nikad više nigdje ne dešava. Dokle god postoje oni koji to slave i oni koji to obilježavaju, kao mi danas ovdje, u BiH neće biti napretka", upozorio je Čubrilović.

Predsjednik Odbora Vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova Milenko Savanović izjavio je da stradanje pripadnika JNA u Dobrovoljačkoj ulici pokazuje svu surovost i laž jednog, tadašnjeg režima u BiH.

Savanović je naglasio da su nedužni mladići, oficiri, civili koji su služili u JNA bili žrtve laži, podvale, mržnje, nepravde, a, nažalost, za počinjeni zločin niko nije procesuiran.

"Dvadesetšestog aprila je potpisan dogovor da će povlačenje JNA ići mirnim putem od 19. maja 1992. godine, ali, nažalost, to se nije desilo uprkos obećanju tadašnjeg predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Alije Izetbegovića. Patriotska liga, Zelene beretke, MUP i Teritorijalne odbrane BiH su napravili zasjedu i napali jedinu oružanu silu koja je legalno i legitimno po Ustavu bivše zajedničke države postojala da brani teritoriju naroda te zemlje", naveo je Savanović.

Savanović, koji je i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, poručio je da mlade generacije nikada ne smiju zaboraviti šta se dešavalo srpskom narodu kroz istoriju.

Bogdana Tomović, majka Zdravka Tomovića koji je kao vojnik JNA ubijen 3. maja 1992. godine u napadu na vojnu kolonu u Dobrovoljačkoj ulici, rekla je da poslije 26 godina nema pomaka, ni pomirenja, čemu svjedoči činjenica da nije mogla otići na mjesto zločina da položi cvijeće.

"Nemam ništa više da kažem. Dobila sam i presudu od suda da su presudili našoj djeci, njihovim drugovima da su oni ratni zločinci u svom gradu. Moje dijete je bilo za volanom u autu, bez oružja. Ekstremista je skočio na haubu i pucao direktno u njega. I sada su proglasili da su oni bili vojna meta i pitam se kao majka zašto i čija je to odluka. Boriću se dok živim da dokažem pravdu i za Zdravka i sve koji su poginuli nedužno", istakla je Tomovićeva.

Gordana Gvozdenović, sestra Obrada Gvozdenovića koji je kao poručnik JNA ubijen 2. maja 1992. u Sarajevu na Skenderiji, rekla je da svijet treba da čuje da u "slobodnoj BiH" porodice ubijenih nisu mogle danas da odu na mjesto stradanja i obilježe ovaj dan.

"Tužilaštvo, kao i institucije BiH, ćuti. Zašto nam nije obezbijeđeno da odemo danas mirno? Mi poštujemo sve žrtve, ali neka i naše poštuju", poručila je Gvozdenovićeva.