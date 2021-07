Čubrilović: U petak posebna sjednica o neprimjenjivanju odluka visokog predstavnika

BANJALUKA - Narodna skupštine Republike Srpske bi u petak, 30. jula, na posebnoj sjednici trebala da razmatra izmjene Krivičnog zakonika Republike Srpske i donošenje zakona o neprijemnjivanju odluke visokog predstavnika, odlučio je danas skupštinski Kolegijum.

Predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović rekao je nakon sjednice Kolegijuma da predloženi dnevni red ima te dvije tačke i da će sjednica biti zatvorena za javnost.

"Sjednica će u skladu sa dogovorom lidera političkih partija biti zatvorena za javnost iz jednog razloga, a to je što niko ne želi da na ovoj temi skuplja političke poene", rekao je Čubrilović novinarima u Banjaluci.

On je napomenuo da je sjednica koja je zakazana za 12.00 časova sazvana na osnovu jučerašnjih zaključaka predstavnika poltičkih partija iz Republike Srpske, a u vezi odluke odlazaćeg visokog predstavnika Valentina Incka.

Čubrilović je naglasio da su u ovom poslu svi zajedno, te da nema manje ili više zaslužnih.

On je napometnuo da je otkazana za danas planirana sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, jer srpski poslanici, u skladu sa jučerašnjim dogovorom, nisu otišli na zasjedanje.

"To su prvi koraci na koje nas obavezuje jučerašnji dogovor lidera svih političkih partija u Srpskoj. Dogovoreno je da naši sastavovi u istom sastavu budu nastavljeni i na njima će biti definisani i naredni koraci. On ko je izjavio da će se Republika Srpska povući i da ćemo odustati od našeg prava na demokratiju i slobodu, pokušava da tješi svoje birače. Od toga nema ništa. Republika Srpske je jedinstvena, jasna i do kraja odlučna da se odupre pravnom nasilju visokog predstavnika", poručio je Čubrilović.

Čubrilović je naveo da na sjednici očekuje minimalnu raspravu, te da će se pokazati jedinstvo.

On je još jednom zahvalio liderima svih političkih partija na iskazanoj odgovornosti i dogovoru koji je u interesu Republike Srpske i njenih građana.

Govoreći o dolasku novog visokog predstavnika Kristijana Šmita, Čubrilović je naveo da se neće sastati sa njim, odnosno da zvaničnih sastanaka predstavnika Republike Srpske sa njim neće biti.

Potpredsjednik Ujedinjene Srpske Milan Petković izjavio je da je ova stranka pripremila prijedlog zakona o neprijemjnjivanju odluke visokog predstavnika, te da se njime predviđa da se ta nametnuta odluka ne primjenjuje na teritoriji Republike Srpske i da nadležni odrgani Srspke neće sarađivati sa nadležnim organima BiH na sprovođenju nametnute odluke visokog predstavnika.

"Ovim zakonom se borimo protiv nametnutih odluka visokog predstavnika kojim se narušavaju demokratija i ljudska prava u BiH. Ovo je akt koji će Narodna skupština pokazati svoj stavo o odluci visokom predstavnika i odrediti na koji način se ponašati prema nametnutoj odluci", naglasio je Petković.

Poslanik SDS-a Ivanka Marković rekla je da će danas u Narodnoj skupštini biti održana sjednica predstavnika svih političkih partija i svih poslaničkih klubova, na kojoj treba da se donese zajednička odluka o formi izmjena Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Šef Kluba poslanika PDP-a Perica Bundalo rekao je da je dobro što je postignuto jedinstvo svih političkih stranaka i što će odgovor na novonastalu situaciju biti institucionalan.

Šef Kluba poslanika SDS-a Miladin Stanić istakao je da ova stranka drži do nacionalne odgovornosti, te da je cilj SDS-a da se sačuva srpski narod na ovim prostorima i da se sačuva Republika Srpska.

"Dajemo još jednu šansu da budemo jedinstveni i da se oko svih detalja o ovom pitanju dogovorimo", napomenuo je Stanić.

Na jučerašnjem sastanku lidera svih parlamentarnih stranaka sa sjedištem u Srpskoj dogovoreno je da sjednica parlamenta bude održana u petak, i da tada donesu dva zakonska rješenja.

Odlučeno je i da srpski predstavnici od danas neće učestvovati u radu na nivou institucija BiH.

Odlazeći visoki predstavnik u BiH Valentin Incko, koji je nadavno podnio ostavku, nametnuo je dopune u Krivičnom zakonu BiH kojima se zabranjuje i kažnjava "negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca".