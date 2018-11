Čubrilović: Uskoro odluka o formiranju nove političke opcije

Komentari: 2

whatttt???? malo imate stranaka pa vam jos treba. do sada nikakve koristi za narod za vas koji samo proizvodite politicare, izgleda da vam je to jedina privredna grana. Na kraju cete ostati sami, ko ce vam onda placati dazbine??? Bez naroda nema ni kredita to znaci, smanjivajte stranke orijentisite se ko je gdje u politici i probajte napraviti pozitivnu ekonomsku pricu. Od zatezanja odnosa samo vi imate ali trenutno koristi dugorocno ostace vam gradovi i sela prazni pa se onda furajte u politici. game over