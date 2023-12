Čubrilović: Uskoro u funkciji novi most na Rači

BANJALUKA - Ministar saobraćaja i veza RS Nedeljko Čubrilović rekao je da je dionica auto-puta od Rače prema Bijeljini u velikoj izgradnji, da je razvijeno više od 17 kilometara trase i da će ovih dana Srbija pustiti u funkciju novi most.

Čubrilović je istakao da ovaj projekat sa 80 odsto finansira Srbija, dok Srpska ima obaveze 20 odsto koje je u cijelosti izmirila.

"Radovi se odvijaju i rok bi trebao biti ispoštovan, što će biti sigurno od velikog značaja za auto-put u kompletu na potezu Banjaluka-Doboj-Brčko-Bijeljina-Rača", rekao je Čubrilović u intervjuu Srni i istakao da vjeruje da će izvođač radova na toj dionici završiti posao i prije roka koji je predviđen za kraj iduće godine.

Kada je riječ o projektu Foča-Šćepan Polje, Čubrilović je rekao da su u toku pregovori sa Svjetskom bankom o 100 miliona evra od kojih bi veći dio bio iskorišten za izgradnju tog putnog pravca, a jedan dio za rehabilitaciju putne mreže.

On je podsjetio na početno neprihvatanje crnogorske strane, ali da su zajednički interes našli i BiH i Crna Gora, a pogotovo Srpska, jer cijeli pravac u dužini od 20 kilometara pripada Republici Srpskoj.

Smatra da je potrebno održati međunarodni status i dozvole Aerodroma Banjaluka, za šta je neophodno obezbijediti finansijsku podršku.

"Vlada Republike Srpske je predvidjela određena sredstva i u 2024. godini. To se sigurno u ovom momentu može cijeniti kao nedovoljno, ali vidjećemo u toku budžetske godine da li se može nešto uraditi i mimo budžetske podrške", ocijenio je Čubrilović.

Čubrilović je istakao da pojedine željezničke pravce treba rekonstruisati, te da postoji i zajednički interes sa "Željeznicama Federacije", prije svega kada je riječ o pravcu Doboj-Tuzla-Zvornik.

On je rekao da postoji interes i za pravac prema Hrvatskoj i prema Novom Gradu da se uđe u taj dio posla.

"Sve su to poslovi i obaveze koje menandžment 'Željeznica' preuzima na sebe i pokušava da privede kraju, odnosno dođe do ugovora kako bi bila i konkretizacija svih tih projekata", podsjetio je Čubrilović.

Govoreći o projektu auto-puta Prijedor-Banjaluka, resorni ministar je naveo da je dinamika zadovoljavajuća, pogotovo u posljednjih osam do devet mjeseci, jer su i koncesionar i koncedent našli zajednički interes da to ubrzaju - jedni kako bi što prije mogli da riješe i imovinske odnose i ostale obaveze, a drugi kako bi što prije došli do kreditne linije iz Kine.

"Radi se nešto više od 15 kilometara za koje ima građevinska dozvola. Koncesionar to radi iz sopstvenih sredstava, a mi očekujemo da privedemo kraju dio svojih obaveza kako bi oni mogli da dobiju kreditnu liniju koja će biti finansijska podrška za završetak cjelokupnog projekta", rekao je Čubrilović.

Čubrilović je istakao da iz ugla Vlade Srpske nije bilo jednostavno koncipirati budžet za 2024. godinu, s obzirom na opterećenja i obaveze, kao i da će biti potrebna povećana odgovornost i disciplina.

On je dodao da iz ugla resora saobraćaja i veza ne može biti u potpunosti zadovoljan kako su tretirana javna preduzeća, ona koja očekuju podršku budžeta.

