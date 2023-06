Čubrilović: Ustavni sud BiH potpuno zloupotrebio svoju poziciju

Ustavni sud BiH je odlukom da izbriše odredbu u Pravilu o odgađanju sjednice ako ne prisustvuju najmanje trojica sudija koje je izabrao Predstavnički dom Parlamenta FBiH i najmanje jedan sudija koga je izabrala NSRS, potpuno zloupotrijebio svoju poziciju, rekao je Nedeljko Čubrilović ministar saobraćaja i veza Republike Srpske.

Istakao je da Republika Srpska mora da pronalazi pravna rješenja protiv odluke Ustavnog suda.

"Ako se uđe na ovaj način odlučivanja upitna je imovina Srpske, a onda i Republika Srpska", dodao je on.

Čubrilović je istakao da je evidentno da se u kontinuitetu Srpskoj otimaju nadležnosti više od dvije decenije.

"Nekada se to radilo preko visokih predstavnika, a danas preko Ustavnog suda BiH mnogo više. Ova odluka je politička koja ima negativne pravne posljedice i morali smo da damo do znanja da Srpska to neće više moći da trpi", naglasio je Čubrilović.

Podsjećamo, Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da Ustavni sud treba da do sutra do 12 časova ukine odluku kojom je izbrisao odredbu u Pravilu o odgađanju sjednice ako ne prisustvuju najmanje trojica sudija.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je juče izmjene Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa Republike Srpske, kojim se propisuje da prestaje obaveza da se u republičkom Službenom glasniku objavljuju propisi i drugi akti koje donosi visoki predstavnik u BiH.

Usvojeno je i deset zaključaka u vezi sa neustavnim djelovanjem Ustavnog suda BiH. Od 61 prisutnog poslanika, za usvajanje prijedloga zakona o izmjeni navedenog zakona glasala su 54 poslanika. Nije bilo glasova protiv i uzdržanih.

(RTRS)