Čubrilović: Uvijek ćemo obilježavati 9. januar kao Dan Republike

UGLJEVIK - Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović ocijenio je večeras da Ustavni sud BiH obesmišljava svoj rad donoseći odluke poput osporavanja Zakona o Danu Republike Srpske - 9. januaru, kao i da to ne vodi pomirenju u BiH.

Čubrilović je istakao da je činjenica da će 9. januar uvijek biti obilježavan kao Dan Republike.

"Ustavni sud BiH obesmišljava svoj rad donoseći ovakve odluke. Upustiti se u ocjenu jedne istorijske činjenice, to nije stvar Suda. Rješenje ovog suda koje bi bilo najprihvatljivije za javnost BiH i Republike Srpske je da su se proglasili nenadležnim", rekao je Čubrilović novinarima u Ugljeviku.

On kaže da je Ustavni sud BiH još jednom posegao za političkom ocjenom "jedne činjenice".

"To ne vodi ni dobrim odnosima ni pomirenju u BiH, a možda je to i u svrhu toga što se ne može formirati Savjet ministara. Možda je to politički uticaj, ali sigurno da to nije dobro rješenje ni za koga u BiH i da ne vodi BiH u prosporitet", rekao je Čubrilović.