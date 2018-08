Čubrilović: Zabrana ulaska Prilepinu govori o apsurdu BiH

BANJALUKA - Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović rekao je da zabrana ulaska u BiH ruskom piscu Zaharu Prilepinu govori o apsurdu BiH i nezrelosti njenih institucija.

Čubrilović je ocijenio da je apsurd zabraniti jednom književniku ulazak u zemlju, uz obrazloženje da je on potencijalna opasnost za jedan narod.



"Kako neko može da ugrozi nekoga čitajući pjesme?", upitao je Čubrilović.



On kaže da mu je žao što se to dešava pored svog negodovanja javnosti i tokom manifestacije "Kočićev zbor" u okviru koje je Prilepin, najčitaniji i najprevođeniji pisac u Evropi, trebalo da održi književno veče u Banjaluci.



"On je više od 20 puta boravio na ovom prostoru. On je dobitnik Andrićeve nagrade. Ovo je potpuno nerazumno i neodgovorno", rekao je Čubrilović za Radio-televiziju Republike Srpske.



On je istakao da nema razumnog objašnjenja za ovakvu odluku i dodao da kultura treba da spaja i daje šansu svima.



"Besmisleno je na kulturi dokazivati neke svoje stavove", rekao je Čubrilović.



On je istakao da je Srpskoj važna podrška Kine i Rusije, dodajući da je pitanje "šta bi danas imali od Republike Srpske" da nije nije bilo veta Rusije u Ujedinjenim nacijama.



On je ukazao da Kina i njene kompanije imaju veliko povjerenje u Republiku Srpsku, na šta ukazuje i činjenica da su samo uz garanciju Srpske pristali uđu u koncesione projekte.



Čubrilović je dodao da je Rusija u nekoliko navrata pokazala interesovanje za Republiku Srpsku i ovaj prostor i da nije slučajno nekadašnjem stalnom predstavniku Rusije u Ujedinjenim nacijama Vitaliju Čurkinu dignut spomenik u Istočnom Sarajevu.



"Svakako da je to zasluga i politike Republike Srpske prema Rusiji i ruskom narodu. Mi smo mala zemlja i ne možemo da budemo presudan faktor u bilo kakvim obračunima između velikih. Nama je važna podrška i SAD i EU, ali ovog puta pokazalo se na djelu da je upitno šta bi bilo od Republike Srpske da Rusija nije nekoliko puta stavila veto", rekao je Čubrilović.



Govoreći o zakonima koje je donijela Narodna skupština, Čubrilović je ocijenio da je riječ o dobrim zakonima, uglavnom usaglašenim sa evropskom praksom i ustavima Republike Srpske i BiH, ali da prilikom njihovog provođenja možda fali malo više discipline.



"Znamo da treba da se u nekim oblastima skrene pažnja, kada je riječ o eliminisanju sive ekonomije, pitanju kriminala ili korupcije. To ne može ni Vlada kao institucija, ako pojedinac unutar određene institucije koja se bavi time ne uradi svoj posao onako kako se od njega očekuje", rekao je Čubrilović.



On je ponovio da je parlament Srpske, prema ocjenama drugih, najuspješniji u BiH, te da se nada da će sljedeći i svaki drugi saziv raditi još bolje.



Čubrilović je rekao da je Narodna skupština Republike Srpske podržala Vladu u svim zakonskim rješenjima i bila joj "vjetar u leđa".



On je istakao da je Vlada Srpske pokazala svoju efikasnost time što već nekoliko godina postoji potpuna redovnost u svim isplatama. "Iako te isplate nisu dovoljne, treba raditi na tome da se povećaju, ali treba i poštovati tu redovnost", kaže Čubrilović.



Čubrilović, koji je i zamjenik predsjednika Demokratskog narodnog saveza, uvjeren je da će koalicija SNSD, DNS, SP sigurno pobijediti na predstojećim izborima na nivou Republike Srpske i BiH, a da će pojedinačno njeni kandidati imati bolje rezultate od ostalih.



On smatra da nije bilo potrebe za formiranjem jedinstvene kandidatske liste za Parlamentarnu skupštinu BiH vladajuće koalicije SNSD-DNS-SP i da je dovoljno to što podržavaju zajedničke kandidate.



Čubrilović je naveo da unutar DNS-a i koalicije nije bilo riječi o tome koje će pojedinačne funkcije pripasti DNS-u poslije izbora, dodajući da prvo treba napraviti dobar rezultat, a onda vidjeti ko može da zadovolji određenu poziciju, bez obzira o kojoj političkoj opciji je riječ.



On smatra da bi bilo dobro da oni koji su na vlasti u Republici Srpskoj budu vlast i na nivou BiH, jer se sada, kada je opozicija u Srpskoj na vlasti u institucijama BiH, dešava da prolaze mnogi različiti stavovi i neusaglašena rješenja koja su mimo interesa Srpske.



Govoreći o migrantskoj krizi, Čubrilović je rekao da problem migranata treba da rješavaju sve institucije onoliko koliko je to u njihovoj nadležnosti i dodao da odgovornost prije svega leži na vlastima na nivou BiH.



On je rekao da federalna policija ne može da uđe na teritoriju Republike Srpske i rješava migrantsku krizu bez saglasnosti policijskih struktura Srpske, koje su neprikosnovene na svojoj teritoriji.