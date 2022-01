Čubrilović čestitao Dan Republike: Postaviti nove prioritete, vratiti oduzete nadležnosti

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović čestitao je svim građanima 30. rođendan Republike Srpske.

Čubrilović ističe da je danas veoma važno postaviti nove prioritete opstanka i razvoja Republike, kao stabilne i uspješne zajednice.

"Poslanici Skupštine srpskog naroda u Bosni i Hercegovini 9. januara 1992. godine proglasili su Republiku srpskog naroda u BiH, koristeći svoje demokratsko i ustavno pravo. Od tada do danas Republika Srpska uspješno odolijeva brojnim izazovima i prošla je kroz brojne krize, od one ratne, do onih mirnodopskih koje su nas kasnije pratile", poručio je Čubrilović.

Čubrilović dodaje da je Srpska, zahvaljujući odlučnoj volji, opstala i ostala, kao siguran dom, prije svega, srpskog naroda u BiH.

Predsjednik Narodne skupštine podsjeća da je narod Republike Srpske na referendumu odbranio svoje pravo da obilježava Dan Republike, koje su pokušali da mu oduzmu.

Čubrilović dodaje da su svoj dom u Republici Srpskoj pronašle stotine hiljada u ratu progranih Srba sa prostora Federacije BiH i Hrvatske i da je postojanje i opstanak Republike Srpske garancija za njihov miran san.

"Najbolji od nas u temelje Republike Srpske ugradili su svoje živote i to niko od nas nema pravo, ni mandat da zaboravi. Njihova žrtva nije bila uzaludna, njihova žrtva stvorila je Republiku Srpsku, a na nama je da je sačuvamo i što jaču i stabilniju predamo u naslijeđe generacijama koje dolaze", rekao je predsjednik Narodne skupštine.

Čubrilović je istakao da je u godinama pred nama neophodno vratiti neustavno i na silu oduzete nadležnosti Republici Srpskoj, osnažiti njen ekonomski kapacitet, očuvati kulturnu baštinu i identitet, te učiniti sve kako bi došlo do poboljšanja demografske situacije.

"Sa željom da naša Republika Srpska bude zajednica srećnih i zadovoljnih ljudi, još jednom vam čestitam Dan Republike. Na mnogaja ljeta!", zaključio je Čubrilović.