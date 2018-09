Čubrilović sa Gojkovićevom u Beogradu: Srbija se ne miješa u izbore u RS

BEOGRAD - Srbija se ne miješa u izbore, niti političke situacije u Republici Srpskoj, ali ono što radi je pomaže život na teritoriji RS, a time i čitavoj BiH, saglasili su se danas predsjednici skupština RS i Srbije, Nedeljko Čubrilović i Maja Gojković u Beogradu.

Predsjednik Skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa Gojković u Skupštini Srbije rekao da se Srbija ne miješa u izbore u Republici Srpskoj.

"Miješanje Srbije, ja sam rekao kakvo je, to je pomaganje za izgradnju vrtića, škola i svega ostalog, a ako hoćete u lokalnu zajednicu je najviše uloženo tamo gdje nije većinsko srpsko stanovništvo", objasnio je Čubrilović.

Kako je rekao, iz Srbije se ne gleda kakva je "krvna slika prostora kome se pomaže, nego se gleda gdje je potrebna pomoć".

"To je naš osećaj da se tako gleda - gdje treba pomoć, tamo je pomoć usmjerena. Poslednja podrška je išla i u lokalne zajednice i u Federaciji Bosne i Hercegovine i u Republici Srpskoj. Ako to neko misli da je miješanje, onda ne, ali ako se misli da je to sugerisanje, da je to uticaj, toga sigurno nema, to su nečije pretpostavke, želje da to Srbija radi", kazao je Čubrilović.

Upitan da prokomentariše izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da se pojedine zapadne sile miješaju u izbore u Bosni i Hercegovini, Čubrilović je rekao da je Vučić "sigurno najbolje informisan na ovim našim prostorima".

Nakon potpisivanja Memoranduma o obrazovanju Komisije za saradnju skupština Srbije i Republike Srpske, predsjednik Skupštine RS je kazao da je zadovoljan što je i RS potpisala Memorandum koji Srbija već ima sa Rusijom, Kinom i Grčkom, te da je Memorandum nastao kao posljedica specijalnih veza, a poštujući Dejtonski sporazum.

On je istakao da je sa Gojković imao najbolju saradnju od svih zemalja i najkonkretniju saradnju sa Srbijom.

"Najkonkretnija podrška Srbije je izgradnja infrastrukturnih projekata, vrtića, škola i tome niko ne daje primjedbu ni od domaće javnosti ni od međunarodne", dodao je Čubrilović.

Prema njegovim riječima, RS gotovo sve svoje odluke kreira u skladu sa Srbijom, što čine i ova dva parlamenta.

"Nadam se da će saradnja ostati i poslije izbora u BiH. Ja se nadam i budući parlament i vlast u RS će nastaviti saradnju sa Srbijom, to za RS znači život", zaključio je Čubrilović.

Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković takođe je odbacila tvrdnje da se Srbija miješa na izbore na teritoriji Republike Srpske, pa tako ni na teritoriji BiH.

"Ono što Srbija radi na teritoriji RS, to je sigurno pomoć da život bude bolji u ovom entitetu BiH. Pomažući RS, sigurno pomažemo i čitavu BiH i ne vidim ništa sporno što Srbija podiže zabavišta, obdaništa i pomaže podizanje škola Republike Srpske i ono što je kruna naše saradnje je sigurno podizanje bolnice. Time Srbija podržava život, a ne meša se zaista u unutrašnje političke situacije jedne države, čiji teritorijalni integritet i suverenitet Srbija svakako poštuje", naglasila je Gojković.

Gojković je, govoreći o danas potpisanom Memorandumu, rekla da je time zaokruženo nstitucionalizovanje uspješne četvorogodišnje saradnje između nje i Čubrilovića, kao i parlamentarne saradnje Srbije i RS.

"Do sada smo potpisali Sporazum o našoj saradnji, ali poslednje četiri godine je saradnja dva parlamenta najdinamičnija, a uskoro ćemo održati i prvu zajedničku komisiju na čijem čelu će biti predsednici dva parlamenta", navela je Gojković.

Kako je objasnila, do sada su odbori dve skupštine najviše sarađivali po pitanju evrointegracija, a cilj je da saradnja zaživi u mnogim drugim oblastima, kao što su zdravstvo, kultura, ekonomija i svim oblastima koje mogu da unaprijede život građana Srbije i RS, jer uloga parlamenta je predstavljanje građana.

Ona je zahvalila Republici Srpskoj, koja u okviru BiH uvijek zastupa stav zaštite teritorijalnog intergriteta i suvereniteta Srbije, a u vezi sa Kosovom.

Predsjednik Skupštine RS boravi u posjeti Srbiji, tokom koje će se sastati i sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.